Анонсы событий и мероприятий на выходные

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий (18+) на выходные, 16 и 17 апреля.

16 апреля, суббота

На базе регионального центра технического творчества Челябинска состоится областное первенство по модельным направлениям технического творчества (Челябинск, ул. Черкасская, 1А).

В 9 часов 45 минут в Челябинском государственном центре народного творчества состоится фестиваль девичьего рукоделия «Скрыня». Юные рукодельницы в ярких народных костюмах одновременно на девяти площадках будут соревноваться между собой в искусстве ручной вышивки, лоскутного шитья, ручного вязания и ручного ткачества (Челябинск, Первой Пятилетки, 17).

В 10 часов в Челябинске впервые состоятся Всероссийские соревнования по дзюдо памяти заслуженного строителя России, известного мецената южноуральского и отечественного дзюдо Юрия Фёдорова (Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера).

В 16 часов состоится торжественная церемония открытия.

С 10 до 16 часов в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска пройдет благотворительная ярмарка «Подари радость на Пасху».

С 10 до 12 часов в храме преп. Сергия Радонежского Челябинска состоятся мастер-классы по изготовлению пасхальных подарков и сувениров (Челябинск, пр. Победы, 398, малый класс, холл на третьем этаже центра «Наследие»).

С 11 до 13 часов состоится ярмарка вакансий МУП «Служба организации движения» (Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 3, КПП №2, остановка «Автобусный парк»).

В 14 часов в рамках интерактивной семейной выставки «КнигаКвест» состоится мастер-класс по изготовлению книжной миниатюры «Книжка-малышка» (Челябинск, ул. Труда, 92А, картинная галерея Челябинского государственного музея изобразительных искусств, второй этаж).

С 12 до 20 часов в Доме архитектора Челябинска состоится фестиваль велосипедной культуры «Велофест». Программа у фестиваля насыщенная, три площадки: лекторий и кино в актовом зале, выставка и активности в фойе, детская зона с мастер-классами и беговеликами в цокольном этаже. Регистрация (пр. Ленина, 41А).

В 13 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент КХЛ Алексей Морозов примут участие в шоу закрытия сезона КОНАР TRAKTOR DAY. В рамках мероприятия Алексей Текслер и Алексей Морозов наградят игроков ХК «Трактор» бронзовыми медалями (ул. 250-летия Челябинска, 38, ЛА «Трактор» имени Валерия Белоусова).

В 14 часов в Долгодеревенском районном Доме культуры состоится открытие регионального фестиваля традиционного творчества тюркских народов «Уралым». Он будет проходить в течение двух дней – 16 и 17 апреля. Участники выступят по номинациям: народная музыка, народный танец, народная песня, предполагается конкурс традиционной кухни – сладкая и сытная выпечка. Также будут представлены блюда казахской, башкирской и татарской кухни: губадию, вак беляш, катламу, балиш, курник, кузимяк, баурсаки, хворост, чак-чак, ичпичмак, эчпочмак, кыстыбый, пермячи, треугольники с курицей и мясом и другие (с. Долгодеревенское, ул. Свердловская, 15).

В 14 часов в рамках интерактивной семейной выставки «КнигаКвест» состоится мастер-класс по рисунку в смешанной технике (Челябинск, ул. Труда, 92А, картинная галерея Челябинского государственного музея изобразительных искусств, второй этаж).

В 14 часов на площадке Челябинской областной универсальной научной библиотеки в шестой раз пройдет региональный этап чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот» (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, первый этаж, абонемент Публичной библиотеки).

В 14 часов Центр общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска организует занятие по обучению первой помощи «Спасти нельзя оставить» (ул. Братьев Кашириных, 55, GoGreenCenter, вход со стороны ул. Кирова, рынка «Восточный город», Красная лестница, второй этаж).

В 14 часов 30 минут состоится конкурс по театральному направлению XXVI фестиваля «Студенческая весна города Челябинска – 2022» (ул. Ворошилова, д. 6, детская филармония).

С 14 часов 30 минут детские библиотеки Челябинска приглашают на мероприятия, посвященные Дню космонавтики:

В 14 часов 30 минут в библиотеке № 2 им. Горской для детей 7-14 лет пройдет кружок «Рисуем с Почемучкой» - «Парад планет» (ул. Воровского, 63А).

В 15 часов в библиотеке № 8 для детей 5-7 лет состоится развивающее занятие «Библиознайка» на тему «Космическое путешествие» (ул. Смирных, 13А).

В 16 часов на площадке Челябинской областной универсальной научной библиотеки состоится астрономическая квиз-лекция «Это просто космос!». Южноуральцы ответят на вопросы вселенского масштаба и рассмотрят звезды через объектив фотокамеры (Челябинск, пр. Ленина, д. 60).

В 18 часов в концертном зале им. С. С. Прокофьева выступит старейший профессиональный хор Урала - Магнитогорская академическая хоровая капелла им. Эйдинова. Нынешнее выступление Магнитогорской капеллы перекликается с ее первым концертом в Челябинске весной 1945 года.

В 18 часов 30 минут в Челябинском молодежном театре состоится премьера спектакля «Чужие письма» (12+) по сценарию известного советского кинодраматурга Наталии Рязанцевой, инсценировка Юлии Поспеловой (Челябинск, ул. Кирова, 116).

17 апреля, воскресенье

С 8 до 14 часов в храме преп. Сергия Радонежского Челябинска состоятся благотворительные ярмарки (Челябинск, пр. Победы, 398).

В 9 часов состоится спортивный турнир «Маленький чемпион», участников поддержит уполномоченный по правам ребенка в области Евгения Майорова. Кроме того, все желающие смогут получить бесплатную консультацию у омбудсмена и специалистов по различным вопросам (Челябинск, ул. Сони Кривой, 60, легкоатлетический манеж ЮУрГУ, четвертый этаж).

Программа:

С 9 до 13 часов 30 минут - консультации специалистов аппарата Уполномоченного по правам ребёнка.

С 9 до 11 часов - консультации по вопросам социальной сферы и выплатам семьям с детьми у специалиста Комитета социальной политики Челябинска.

С 10 до 12 часов - консультации у специалистов Пенсионного фонда по пособиям с

8 до 16 лет, а также материнскому капиталу.

С 9 до 11 часов медиаторы Ассоциации «Лига Медиаторов Южного Урала» помогут разобраться с вопросами по школьным и семейным конфликтам.

С 12 до 13 часов челябинцы смогут проконсультироваться у адвоката Дениса Смирнова.

С 10 до 16 часов в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска пройдет благотворительная ярмарка «Подари радость на Пасху».

В 10 часов в Челябинске впервые состоятся Всероссийские соревнования по дзюдо памяти заслуженного строителя России, известного мецената южноуральского и отечественного дзюдо Юрия Фёдорова (Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера).

В 10 часов состоится День открытых дверей в ЧелГУ. Расписание встреч с ректором, с представителями факультетов, институтов и колледжа. Они расскажут о правилах приёма, бюджетных местах, учёбе, творчестве и трудоустройстве (Бр. Кашириных, 129, первый корпус университета).

С 11 до 13 часов встреча представителей колледжа ЧелГУ со своими будущими учениками (ул. Кронштадтская, 10).

С 12 часов до 12 часов 45 минут - встреча участников Дня открытых дверей с ректором в актовом зале Театрального корпуса ЧелГУ.

В 12 часов Общероссийский народный фронт проведет праздник для детей «Время первых» в Чебаркуле (ул. Каширина д. 33А). Программой мероприятия запланированы: праздничный концерт, флешмобы, конкурсы с подарками, а также работа тематических площадок («Космос наш», «Патриотические рисунки» и т.д.). Для аккредитованных СМИ будет организован трансфер (отъезд в 9 часов 3 минут от Челябинск, ул. Цвиллинга, д.20).

В 15 часов в Челябинском музее изобразительных искусств в пространстве постоянной экспозиции русского искусства XVII-начала XX веков состоится класс-концерт (18+) преподавателя ЮУрГИИ им. П. И.Чайковского Марины Сафроновой (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

В 16 часов в Новом художественном театре состоится финал городского конкурса поэтического чтения «ЧиБиС`22», организованного Центральной библиотекой им. А. С. Пушкина МКУК «Централизованная библиотечная система» города (Челябинск, пр. Ленина, 19).

ДЛЯ СПРАВКИ

16 апреля - Всемирный день голоса.

16 апреля 2022 года – Всемирный день цирка (каждую третью субботу апреля).

16 апреля в православном календаре - Лазарева суббота.

16 апреля праздник славян - Водопол - именины Водяного.

16 апреля в народном календаре Никита Водопол, Угощение водяного.

16 апреля 1722 года Петр I повелел открыть школы обучения мореходному делу только для русских подданных.

16 апреля 1797 года Павел I в день своей коронации провозгласил Указ об ограничении барщины.

16 апреля 1934 года учреждено почетное звание Герой Советского Союза.

16 апреля 2004 года на звонницу Троице-Сергиевой Лавры поднят новый «Царь-колокол».

17 апреля 2022 года в православном календаре - Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).

17 апреля 2022 года - Пасха у западных христиан.

17 апреля 2022 года - Пасха у лютеран.

17 апреля – Всемирный день гемофилии.

17 апреля - День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.

17 апреля - Всемирный день гемофилии.

17 апреля по народному календарю - Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины.