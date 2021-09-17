Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 18 и 19 сентября.

18 сентября, суббота

В 9 часов в Челябинске пройдет традиционное массовое мероприятие Всероссийский день бега «Кросс Нации» (Челябинск, ул. Лесопарковая, 2А, территория муниципальной лыжной базы).

Программа мероприятия:

В 8 часов - начало регистрации участников спортивных забегов;

В 9 часов - старт забега на 12000, 8000 и 6000 метров;

В 10 часов - старт забега на 4000 метров (юноши и девушки);

В 10 часов 30 минут - старт забега на 4000 метров (мужчины и женщины);

В 11 часов - торжественное открытие соревнований (награждение победителей и призеров дистанций на 12000, 8000 и 6000 метров);

В 11 часов 30 минут - старт забега на 1000 метров (девочки);

В 11 часов 45 минут - старт забега на 1000 метров (мальчики);

В 12 часов - награждение победителей и призеров дистанций на 1000 и 4000 метров, торжественное закрытие соревнований.

В 10 часов – первый день открытого чемпионата и первенства Челябинской области по судомодельному спорту в классе радиоуправляемых моделей. 45 пилотов из Челябинска, Снежинска, Екатеринбурга, Магнитогорска, Нижнего Тагила и Самары посоревнуются в умении управлять скоростными моделями, грамотно проходить фигурные трассы, а также маневрировать на волнах озера (Каслинский район, озеро Киреты, загородный отель «Аврора», Снежинск).

С 11 до 20 часов в рамках празднования 285-летия Челябинска состоится Большой фестиваль волонтеров Южного Урала. Будет представлено 12 площадок с различными направлениями добровольческой деятельности - от Волонтеров Победы до работы благотворительных фондов, лекторий с обучающими сессиями, а также брифинги с представителями органов исполнительной власти Челябинской области (пешеходная часть улицы Кирова).

В 2 часов состоится официальное открытие новой набережной в Челябинске. В мероприятии примет участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. После открытия - пресс-подход к главе региона (Челябинск, набережная реки Миасс, со стороны Челябинской государственной филармонии, ул. Труда, 88).

В 12 часов в Челябинске на площади около памятника академику И.В. Курчатову состоятся праздничные мероприятия по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения.

В 12 часов состоится открытие АРТ-сквера на новой набережной Челябинска (за концертным залом имени С. С. Прокофьева).

Программа:

- выступление хореографических коллективов, музыкальных групп и вокальных ансамблей.

- с 12 часов 15 минут в АРТ-сквере начнёт своё представление фокусник, свои яркие шоу и перформансы покажут ходулисты и аниматоры.

- завершение вечера пройдёт под звуки музыки, жителей порадуют своим музыкальным сопровождением кавер-группа и ди-джей.

В 12 часов в рамках празднования 285-летия Челябинска состоится праздничное мероприятие «Город детских улыбок» (Сад Победы).

В 12 часов в рамках празднования 285-летия Челябинска состоится праздничная программа «С днем рождения, любимый город!» (детский парк им. В. В. Терешковой).

В 13 часов в рамках празднования 285-летия Челябинска состоится праздничная программа «Горжусь тобой, мой город славный!» (городской сад им. А. С. Пушкина).

В 13 часов заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков совместно с президентом Фонда зоозащиты «Спаси меня» Кареном Даллакяном и слушателями «Школы зооволонтеров» посетит полуостров «Крутики» (памятник природы Чебаркульский бор). Состоится выпуск вылеченных сов и установка природоохранных табличек, которые будут информировать туристов эко-тропы о населяющих озеро лебедях, редких птицах, занесенных в Красную книгу региона.

В 13 часов в рамках празднования 285-летия Челябинска состоится праздничная программа «С днём рождения, родной Челябинск!» (парк «Металлург» им. О. И. Тищенко).

В 15 часов в рамках выставки челябинского художника Владислава Ваганова «Метаморфозы воскресного дня» состоится лекция старшего научного сотрудника музея Галины Медведевой «Евангельские сюжеты в творчестве В. Ваганова в контексте мировой культуры» (Челябинск, пл. Революции, 1, Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал имени архитектора Е.В. Александрова).

В 17 часов трехкратная чемпионка Паралимпийских игр в Токио 2020 Валерия Шабалина примет участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ (ул. Елькина, 88, гимназия №80).

19 сентября, воскресенье

В 10 часов – второй день открытого чемпионата и первенства Челябинской области по судомодельному спорту в классе радиоуправляемых моделей. 45 пилотов из Челябинска, Снежинска, Екатеринбурга, Магнитогорска, Нижнего Тагила и Самары посоревнуются в умении управлять скоростными моделями, грамотно проходить фигурные трассы, а также маневрировать на волнах озера (Каслинский район, озеро Киреты, загородный отель «Аврора», Снежинск).

В 10 часов в рамках празднования 285-летия Челябинска состоится XI Чемпионат города Челябинска по конному спорту (стадион, ул. Троицкая, 1Г).

С 10 до 17 часов в Челябинске пройдет Фестиваль первой помощи (Братьев Кашириных, 55, GoGreenCenter).

Программа:

- моделирование ситуации с пострадавшим;

- «батл» сердечно-легочной реанимации;

- напольная игра с одним победителем;

- выставка реальных историй оказания первой помощи,

- в образовательном блоке жители города научатся оказывать первую помощь на манекенах. Будут рассмотрено, как это делать при различных травмах и состояниях.

- для самых маленьких посетителей организуют детскую площадку с играми и призами. В течение дня будут работать фотозоны.

- в 15 часов 30 минут завершится фестиваль просмотром фильма, основанного на истории одного из самых трагичных природных бедствий в истории Советского союза.

В 12 часов в рамках празднования 285-летия Челябинска состоится праздничный концерт (парк культуры и отдыха Калининского района, ул. Чайковского, 185/2).

В 14 часов в рамках выставки челябинского художника Владислава Ваганова «Метаморфозы воскресного дня» состоится мастер-класс «Автоматический рисунок», участники которого смогут поэкспериментировать с одним из сюрреалистических художественных методов (Челябинск, пл. Революции, 1, Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал имени архитектора Е.В. Александрова).

ДЛЯ СПРАВКИ

18 сентября – Всемирный день мониторинга воды.

18 сентября 2021 года – Всемирный день донора костного мозга (отмечается в третью субботу сентября).

18 сентября 2021 года – Всероссийский день бега «Кросс нации».

18 сентября 2021 года – День сока в России.

18 сентября 2021 года – Всемирный день чистоты.

18 сентября в православном календаре - День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи.

18 сентября в народном календаре – Захарий и Елизавета.

18 сентября 1941 года в Красной армии введено понятие «гвардейская часть».

19 сентября 2021 года - День работников леса.

19 сентября - День оружейника в России.

19 сентября - День рождения «Смайлика».

19 сентября в православном календаре - Воспоминание чуда Архистратига Михаила.

19 сентября в народном календаре - Михайлов день.

19 сентября 1648 года Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления.