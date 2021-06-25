Анонсы событий и мероприятия 26 и 27 июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятия на выходные, 26 и 27 июня.

26 июня, суббота

С 10 до 22 часов в Саду камней открыта для посещения площадка фестиваля песочной скульптуры, открытого 21 июня.

В 10 часов стартуют игры в подгруппах в рамках Чемпионата Челябинской области по лапте среди мужских и женских команд (Доватора, 15, стадион им. Колющенко).

С 10 до 20 часов в заповеднике «Аркаим» состоятся мастер-классы по гончарному ремеслу, плетению, ковке меди и росписи камней. Мастера Юлия Выголова и Екатерина Чуличкова дадут уроки по азам мастерства и откроют тайны древних ремёсел.

В 11 часов состоится открытие Чемпионата Челябинской области по лапте среди мужских и женских команд (Доватора, 15, стадион им. Колющенко).

В 11 часов в парке «Сад Победы» состоится «Зарядка со звездой» - чемпионом альтернативных Паралимпийских игр, двукратным призёром Чемпионата мира по лёгкой атлетике Вадимом Алешкиным (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

В 12 часов в парке «Сад Победы» состоится анимационная игровая программа для детей «Человек паук&Леди Баг» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

В 13 часов в Челябинском зоопарке состоится «Медвежья рыбалка» (Челябинск, Труда, 191, вольер белых медведей).

В 13 часов 30 минут состоится торжественная отправка призывников Челябинской области в ряды Вооружённых сил РФ – в войска Западного военного округа (поселок Железнодорожный, улица Мечникова, 60, сборный пункт региона).

В 14 часов состоится «Всемирный день выдр» - лекция у вольера выдр с показательным кормлением (Челябинск, Труда, 191).

В 16 часов состоится танцевальная программа «Для тех, кому за...» (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, летний театр).

В 18 часов в Молодежном театре Челябинска состоится читка книги «Дневник Фокса Микки» Саши Чёрного. Вход на мероприятие бесплатный, но по предварительной записи (Челябинск, Кирова, 116).

27 июня

В восемь часов начнутся игры финала и полуфинала Чемпионата Челябинской области по лапте среди мужских и женских команд (Доватора, 15, стадион им. Колющенко).

С 10 до 20 часов в заповеднике «Аркаим» состоятся мастер-классы по гончарному ремеслу, плетению, ковке меди и росписи камней. Мастера Юлия Выголова и Екатерина Чуличкова дадут уроки по азам мастерства и откроют тайны древних ремёсел.

С 10 до 22 часов открыта для посещения площадка фестиваля песочной скульптуры. На площадке запланирована программа выходного дня на свежем воздухе:

С 14 до 15 часов – спектакль «Челябинский караван», Новый художественный театр;

С 17 до 19 часов – танцевальные практики и мастер-классы по уличным танцам.

В 11 часов в лесопарковой зоне Челябинска откроют первую в регионе легальную граффити-стену. Южноуральские граффити-художники смогут приходить и реализовывать свои творческие идеи на большом пространстве, которое будет носить название «Нall of fame» - стена славы (ж/д станция Павлика Морозова, между парком имени Ю.А. Гагарина и зоопарком).

С 11 до 18 часов в ТРК «Алмаз» пройдет ярмарка хэнд-мэйд «Аллея мастеров». Талантливая молодежь города представит свои хэнд-мэйд изделия: мыло, свечи, косметику, украшения, поделки из кожи, скрап-букинг и многое другое. (Челябинск, Копейское ш., 64, ТРК «Алмаз», первый этаж).

В 13 часов состоится закрытие соревнований и церемония награждения победителей Чемпионата Челябинской области по лапте среди мужских и женских команд (Доватора, 15, стадион им. Колющенко).

В 13 часов состоится лекция у вольера саванных зебр (Челябинск, Труда, 191).

В 16 часов играет духовой оркестр в парке им. Ю. А. Гагарина (летний театр):

В 18 часов состоится областной образовательный форум для профессиональных актёров «Новые технологии актёрского мастерства: осмысление и практическое исследование» (ул. Пушкина, 64, театр «Манекен»).

В 18 часов Челябинский театр современного танца представит свои премьеры «Игроки» и «Petroleum» в рамках открытия областного образовательного форума для профессиональных актеров (Челябинск, ул. Пушкина, 64, театр Манекен).

В 18 часов на Кировке в районе Главпочтамта пройдет первый в истории интерактивный концерт «Караоке с оркестром». Начнется он с караоке соревнования между студентами вузов города. На протяжении всего мероприятия будет работать мобильная бригада вакцинации от COVID-19.

В 19 часов состоится тренировка «Zumba» в парке им. Ю. А. Гагарина.

В 19 часов на Кировке молодежь сможет исполнить хиты 90-х в караоке с оркестром под управлением известного музыканта Челябинска Антона Бугаева. На протяжении всего мероприятия будет работать мобильная бригада вакцинации от COVID-19.

С 23 часов 27 июня до часу ночи 28 июня в честь Дня молодежи на Челябинском телерадиопередающем центре появится уникальная, фееричная подсветка.

С 27 июня по 3 июля в Челябинске состоится шахматный фестиваль «Кубок Южного Урала». Для болельщиков организована онлайн-трансляция партий в интернете (Челябинск, Центр Международной торговли, зал «Конгресс-холла»).

ДЛЯ СПРАВКИ

26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

26 июня - Международный день в поддержку жертв пыток.

26 июня 2021 года - День изобретателя и рационализатора в России (третья суббота июня).

26 июня по народному календарю – Акулина Гречишница.

26 июня 1940 года в СССР введены восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя и уголовная ответственность за самовольный уход с работы.

26 июня 1945 года в СССР введено звание Генералиссимус Советского Союза.

26 июня 1954 года в Обнинске заработала первая в мире АЭС.

27 июня – День молодежи России

27 июня – Всемирный день рыболовства.

27 июня – День микро-, малых и средних предприятий.

27 июня в народном календаре – Елисей Гречкосей.

27 июня 1754 года императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца.