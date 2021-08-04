Археологи исследуют массовое захоронение детей на Аркаиме

Специалисты заповедника «Аркаим» (Челябинская область) отправились в экспедицию на реку Синташта (Брединский район) для исследования массового захоронения детей. Возглавляют группу археологов Татьяна Малютина, сын Геннадия Здановича Дмитрий, Юрий Макуров.

«Несмотря, на то, что работы на Синташте ведутся уже почти полвека, памятник не исчерпал себя в плане археологических находок. В этот раз мы намерены исследовать площадку детских погребений, которая была открыта в прошлом году. Также необходимо осмотреть старые археологические раскопы и провести разведку в окрестностях Синташтинского могильника», - рассказал Юрий Макуров.

Комплекс археологических памятников на реке Синташта включает также одноименное поселение, Большой Синташтинский курган и другие объекты Синташтинского могильника. Их начали исследовать еще в 1970-е годы и продолжают изучать сейчас. Именно здесь были сделаны самые выдающиеся открытия: колесница, воинские погребения, могилы древних металлургов, погребения с вождеской символикой.