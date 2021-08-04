04.08.2021
Челябинское УФАС заподозрило в сговоре четыре аптеки
04.08.2021
В Озерске сотрудник железнодорожного предприятия попался на афере с контрактами по уборке снега
04.08.2021
В Магнитогорске на рынке потушили крупный пожар
04.08.2021
В челябинском театре оперы и балета завершается реконструкция оркестровой ямы
04.08.2021
В Челябинске возле парка Тищенко ограничили движение
04.08.2021
В Челябинской области за сутки выявлено уже 350 случаев ковида
Археологи исследуют массовое захоронение детей на Аркаиме
28.07.2021
Участник конкурса рецептов на Аркаиме поделился секретом приготовления казачьего шулюма
20.07.2021
«Аркаим» объявил сбор старинных рецептов
15.07.2021
В августе на Аркаиме вновь будет удивлять «Крынка»
08.07.2021
Челябинские археологи обнаружили уникальное детское захоронение эпохи Аркаима
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
04.08.2021
Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли
04.08.2021
Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города
03.08.2021
В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
03.08.2021
В сгоревшем лесу около поселка Джабык зацвели подснежники
02.08.2021