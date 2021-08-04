Археологи исследуют массовое захоронение детей на Аркаиме

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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04.08.2021

В предгорьях Южного Урала состоялся фантастический забег MMK Wild Trail
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители деревни Метелево Аргаяшского района обратились к губернатору Челябинской области с жалобой
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
04.08.2021

Селяне Аргаяшского района: На дворе 21 век, а деревня без связи и интернета, скорую не вызвать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
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04.08.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.08.2021

В Озерске сотрудник железнодорожного предприятия попался на афере с контрактами по уборке снега
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.08.2021

В Магнитогорске на рынке потушили крупный пожар
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.08.2021

В челябинском театре оперы и балета завершается реконструкция оркестровой ямы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.08.2021

В Челябинске возле парка Тищенко ограничили движение

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.08.2021

В Челябинской области за сутки выявлено уже 350 случаев ковида
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археология
Общество
04.08.2021 16:53
Фото: Пресс-служба министерства культуры Челябинской области

Археологи исследуют массовое захоронение детей на Аркаиме

Специалисты заповедника «Аркаим» (Челябинская область) отправились в экспедицию на реку Синташта (Брединский район) для исследования массового захоронения детей. Возглавляют группу археологов Татьяна Малютина, сын Геннадия Здановича Дмитрий, Юрий Макуров.

«Несмотря, на то, что работы на Синташте ведутся уже почти полвека, памятник не исчерпал себя в плане археологических находок. В этот раз мы намерены исследовать площадку детских погребений, которая была открыта в прошлом году. Также необходимо осмотреть старые археологические раскопы и провести разведку в окрестностях Синташтинского могильника», - рассказал Юрий Макуров.

Комплекс археологических памятников на реке Синташта включает также одноименное поселение, Большой Синташтинский курган и другие объекты Синташтинского могильника. Их начали исследовать еще в 1970-е годы и продолжают изучать сейчас. Именно здесь были сделаны самые выдающиеся открытия: колесница, воинские погребения, могилы древних металлургов, погребения с вождеской символикой.

Аркаим
археология
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Курорты «Абзаково» и «Банное» - гордость Челябинской области - стали местом притяжения любителей
04.08.2021

В предгорьях Южного Урала состоялся фантастический забег MMK Wild Trail
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Шестого сентября Сосновский районный суд Челябинской области рассмотрит исковое заявление региона
Мусор
Мусор
04.08.2021

Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители деревни Метелево Аргаяшского района обратились к губернатору Челябинской области с жалобой
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Сельское хозяйство
04.08.2021

Селяне Аргаяшского района: На дворе 21 век, а деревня без связи и интернета, скорую не вызвать
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Информационное агентство
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  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

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Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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04.08.2021 16:50

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04.08.2021 16:17

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04.08.2021 15:46

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04.08.2021 15:29

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04.08.2021 13:51

В челябинском театре оперы и балета завершается реконструкция оркестровой ямы

04.08.2021 13:50

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04.08.2021 13:40

В Челябинской области за сутки выявлено уже 350 случаев ковида

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02.08.2021 13:31

В Челябинске из-за аварийных работ ограничили движение транспорта

02.08.2021 13:24

Жители Розы жалуются, что на закрытый полигон в поселке вновь начали возить мусор