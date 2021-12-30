Архитекторы рассказали, как будут подсвечиваться здания на гостевых маршрутах Челябинска

Администрация Челябинска стремится сделать городские пространства комфортными и дружелюбными в ночное время, а также подчеркнуть архитектурные особенности зданий города.

По правилам содержания фасадов у всех зданий на гостевых маршрутах должно быть архитектурно-художественное освещение. Управление архитектуры Челябинска разработали общую концепцию подсветки для зданий на гостевых маршрутах - в зависимости от их архитектурных стилей и функций.

В управлении архитектуры отмечают, что подсветка должна быть эстетически привлекательной и соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам освещенности: иметь безопасный спектр излучения, не засвечивать окна и не нарушать комфорт жильцов.

Существует три вида архитектурно-художественной подсветки: фоновая, которая распределяет свет равномерно по всему фасаду нежилых зданий, мостов, скульптур (из-за мощного светового потока такая подсветка не используется для жилых домов); локальная, которая позволяет выделить архитектурные элементы и особенности здания (колонны, карнизы, арки и т.д.), - такое освещение используется на нежилых и жилых объектах; контурная, подчеркивающая контуры сооружения, границы стен, архитектурных элементов и позволяющая выделить объект на фоне ночного неба, не ослепляя людей внутри здания (этот вид подсветки часто используют для жилых домов и крупных нежилых зданий).

Первый этап работ по комплексной подсветке проходит в настоящее время на проспекте Ленина – это одна из немногих улиц Челябинска с архитектурным разнообразием исторических зданий, и для каждого из них выбиралась индивидуальная архитектурная подсветка.

Зданиях сталинской эпохи богаты выразительной пластикой фасадов и обилием архитектурных деталей, например, педагогический университет, Публичная библиотека, гостиница «Южный Урал», здание музыкального магазина «Ритм» и другие.

Чтобы выделить доминантные архитектурные детали и показать архитектурные особенности сталинских зданий в ночное время, используются несколько видов подсветки.

Сталинки соседствуют со зданиями эпохи индустриального домостроения. Например, с башнями Вулыха. Монументальные, строгие, с аскетичными фасадами и геометрическими формами, они создают сильный контраст с постройками предыдущих эпох. Эти здания благодаря контрасту стали яркими доминантами проспекта Ленина.

«Для них мы предложили использовать контурную и локальную подсветку: осветить технический этаж — верхние горизонтальные элементы простой геометрической формы, а также детали фасада. Контурную подсветку вы уже видели, а локальная появится позднее», - рассказали в управлении архитектуры.

Заливка отдельных элементов здания не создает излишний светотеневой рисунок на фасаде, тем самым не искажает архитектурный облик - задумку авторов и отражение эпохи, которые необходимо сохранять.

«Мы разработали концепцию архитектурно-художественной подсветки и особое внимание уделили первым этажам для формирования комфортного пешеходного пространства. Управление ЖКХ проводит собрания собственников и согласовывает размещение подсветки с жителями домов. Архитектурная подсветка размещается на домах только при поддержке этой идеи жителями дома», - отмечают специалисты управления архитектуры.

Параметры уличного освещения, в том числе предельная яркость, регулируются санитарными нормами. За их соблюдением следит Роспотребнадзор.

«Если подсветка для вас слишком яркая и светит в квартиры, мы призываем вас написать им обращение. Будем вместе со специалистами, УЖКХ и подрядчиками корректировать параметры подсветки, чтобы обеспечить комфорт для жителей», - подчеркнули в управлении архитектуры.