Депутаты Челябинска проголосовали за продление финансирования капремонтов зданий на гостевых маршрутах

Депутаты городской думы Челябинска сегодня, 21 февраля, проголосовали за продление действия думского решения о мерах финансовой поддержки капремонта фасадов многоквартирных домов на гостевых маршрутах.

В пресс-службе думы пояснили, что это связано с тем, что капитальный ремонт фасадов трех жилых зданий на проспекте Ленина, 53, улице Тимирязева, 29 и улице Цвиллинга, 36 не окончен, его планируется завершить в течение 2023-2024 годов.

В общей сложности в перечень включены требующие капремонта фасады 15 многоквартирных домов, расположенных на гостевых маршрутах Челябинска, многие из которых являются объектами культурного наследия.