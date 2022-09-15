Жилые дома на гостевых маршрутах Челябинска украшают подсветкой

Многоквартирные жилые дома на гостевых маршрутах Челябинска украшают архитектурно-художественной подсветкой. Средства на эти цели выделил глава региона Алексей Текслер.

Как рассказала сегодня, 15-го сентября, в своем телеграм-канале мэр города Наталья Котова, десять домов по адресам: площадь Революции, 1; проспект Ленина, 40, 42, 43, 47, 51, 62, 71, 71а, 77 уже радуют глаз в темное время суток.

«Еще четыре дома - по Энгельса, 28, 65, проспекту Ленина, 64 и Володарского, 33 - включим после завершения работ по ремонту фасадов», - сообщила Наталья Котова.

Также глава Челябинска рассказала, что до конца года подсветку планируют разместить еще на семи объектах – по проспекту Ленина, 41, 53, 66, 68; по улице Цвиллинга, 34; улице Кирова, 110, 167.

«В следующем году обязательно продолжим эту работу», - заверила мэр.