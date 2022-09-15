15.09.2022
Скоков: Для обеспечения безопасности необходима корректировка маршрутов патрулирования нарядов полиции
15.09.2022
Челябинцев просят поделиться идеями благоустройства родного города
15.09.2022
В Кыштыме новый прокурор
15.09.2022
На Меридиане в Челябинске мотоциклист залетел под МАЗ
15.09.2022
В Челябинске в связи с работами на Румянцева автобусы и троллейбусы меняют маршруты
15.09.2022
«За нами будущее ЗМЗ!»
Жилые дома на гостевых маршрутах Челябинска украшают подсветкой
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022