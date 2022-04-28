28.04.2022
В Челябинске частично закроют движение по улице Ереванской
28.04.2022
Челябинец распылил газовый баллончик в лицо водителю трамвая
28.04.2022
Аркаим открывает новый сезон первого мая
28.04.2022
Проект ЮУрГУ по реинжинирингу способствует импортозамещению технического оборудования
28.04.2022
Во сколько обходится южноуральцам красивая улыбка
28.04.2022
Живодера из Кундравов отправили в колонию строгого режима
Аркаим открывает новый сезон первого мая
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022