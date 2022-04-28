Аркаим открывает новый сезон первого мая

Туристический сезон в «Аркаиме» (Челябинская область) стартует с первого мая.

В этот день посетители заповедника смогут побывать на бесплатной комплексной экскурсии «Майский Аркаим», приуроченной к 35-летию открытия археологического памятника поселения «Аркаим» и открытию летнего туристического сезона.

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Экскурсия будет состоять из двух частей - геологической и археологической. Геолог Аркадий Шохин расскажет, как формировался рельеф территории, из чего состоят древние потухшие вулканы и что лежит у их подножья. Гости увидят геологическую экспозицию в музее Аркаима, прогуляются по недостроенной плотине Большекараганского водохранилища к смотровой площадке.

Во второй части экскурсии посетители узнают, как был открыт археологический памятник, о том, кто жил в Аркаимской долине до и после аркаимцев. Маршрут пройдет через Грачиный лес, стоянку Каменного и поселение Бронзового веков, экскурсанты увидят археологический раскоп и остатки укреплений древнего поселения.

«Традиционно на майские праздники мы встречаем первых посетителей. К началу сезона мы отремонтировали музей, обновили экспозицию, сейчас разрабатывается экскурсионная программа для посетителей с нарушениями зрения. Думаю, через месяц она уже будет готова, мы ее опробуем и начнем работать по новому направлению. В этом году мы запланировали ряд мероприятий, приуроченных к 35-летию памятника, в том числе уже полюбившиеся посетителям фестивали «Пламя Аркаима», «Крынка». Надеюсь, реализуем все планы», - отметил директор заповедника Валерий Волик.