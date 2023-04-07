Аспирант ЮУрГГПУ победил в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» 

Выпускник естественно-технологического факультета и аспирант Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Александр Карасёв стал абсолютным победителем областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года».

Александр Александрович работает учителем биологии в еманжелинской школе № 16.

Конкурс включал в себя несколько испытаний. В первый день учителя организовали мастер-классы, которые демонстрировали мастерство в области трансляции опыта в ситуации профессионального взаимодействия. Во второй день конкурсанты провели урок для обучающихся академического лицея № 95 города Челябинска. Учебное занятие продемонстрировало способности в области подготовки, проведения и анализа урока как основной формы организации учебно-воспитательного процесса. Третий день конкурсных испытаний – «Разговор со школьниками». Участники обсуждали с учениками 95-го лицея одну из тем, которую выбрали сами ребята из списка предложенных. После этого была объявлена десятка лидеров, которая прошла во второй тур регионального конкурса «Учитель года-2023».

Во втором туре участники представили педагогический опыт и провели педсовет. По итогам всех конкурсов абсолютным победителем стал Александр Карасев.

В ближайшее время аспирант педуниверситета будет представлять Челябинскую область на федеральном финале конкурса «Учитель года».