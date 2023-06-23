Аспиранты ЮУрГГПУ из Китая успешно защитили кандидатские диссертации

Аспиранты из Китая защитили свои научные работы на диссертационном совете ЮУРГГПУ 21 июня. Чжан Шу представила результаты исследований по теме кибербезопасности детства. А Ху Чжиюань предложил методику формирования основ поликультурного образования дошкольников средствами китайской детской литературы.

Оба аспиранта учились и работали в ЮУрГГПУ с 2019 года, радуя преподавателей пытливым интересом к науке, в целом, и дошкольной педагогике, в частности. Этим же направлением они занимались ранее в Китае – и в науке, и на практике в дошкольных образовательных учреждениях. В Челябинске в ходе работы над диссертациями сотрудничали с детскими садами № 152 и № 422. В Челябинске они совмещали учебу в аспирантуре с преподаванием китайского языка на факультете дошкольного образования, а еще охотно консультировали студентов по образовательным программам в вузах Китая и условиям поступления и проживания – от юридических до бытовых аспектов. Семь студентов-педагогов рассматривают возможность дальнейшего изучения китайского языка в КНР по программе, рассчитанной на год.

В годы учебы в аспирантуре Чжан Шу и Ху Чжиюань перевели на китайский язык рассказы для детей Валентина Катаева и Михаила Зощенко. Помимо этого, они активно изучали методические кейсы преподавателей ЮУрГГПУ, причем не только в части дошкольного образования. В будущем они планируют знакомить с этими методиками педагогов в Китае.

Сейчас Чжан Шу и Ху Чжиюань готовятся к переезду в Китай. Они супруги, и вместе с ними в Челябинске жила и росла их дочь. В настоящий момент она проводит каникулы на одном из курортов Челябинской области и пишет сообщения маме в мессенджере на русском языке, который прекрасно освоила.

Чжан Шу сказала, что в Челябинске у них остается очень много друзей, и это им дорого. «Мы были в столице один год, это прекрасный город, но нам он не подходит – мы любим с друзьями общаться, хорошие отношения – это для нас очень важно, но там люди очень заняты и не имеют возможности тратить время на общение. А здесь люди очень скромные, очень добрые, и мы помогаем друг другу. Они ценят нас, а мы ценим их», – рассказывает Чжан Шу.

Они собираются поддерживать отношения с вузом и друзьями, а с учетом большого количества вопросов, поступающих к ним от земляков, уже стали своего рода центром коммуникаций регионов двух стран.

«Тот факт, что наши иностранные аспиранты становятся кандидатами наук, показывает востребованность российского образования за рубежом и, в частности, в Китае. ЮУрГГПУ последовательно расширяет связи со странами ближнего и дальнего зарубежья и видит интерес к своим образовательным программам. В течение этого года наш университет, выполняя поручение Министерства просвещения РФ, откроет центры открытого образования в Сенегале и Мали»», – отметил первый проректор Алексей Богачев.

На данный момент в ЮУрГГПУ продолжают обучение в аспирантуре граждане КНР. Ранее в 2020 году в Уфе защитила кандидатскую диссертацию по филологии аспирантка ЮУрГГПУ Цзюй Чуаньтин (научный руководитель — профессор кафедры русского языка и методики обучения русскому языку Александра Миронова), которая сейчас работает в Хэйлунцзянском научно-техническом университете. Именно она преподавала русский язык тем магистрантам, которые обучаются в настоящее время на филологическом факультете ЮУрГГПУ.