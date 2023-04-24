Аудиторы КСП области проверят МУП ПОВВ Челябинска

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проверят муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП ПОВВ) Челябинска.

«Мероприятие проводится в рамках оценки эффективности реализации отдельных показателей и результатов достижения целей, предусмотренных стратегией социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года», - сообщает Telegram-канал КСП.

Ревизоры проверят не только МУП «ПОВВ», расположенное в Челябинске, но и деятельность его подразделений в Копейске, Коркино, Еманжелинске, Сосновском районе.

По итогам мероприятия будет дана оценка целевому и эффективному использованию средств, направленных на развитие (строительство, реконструкцию и модернизацию) действующих сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод.

Кроме того, аудиторы оценят достоверность и обоснованность достижения цели в части улучшения состояния водных объектов, а также обеспечения качества и безопасности питьевого водоснабжения населения Челябинской области.

Ревизоры проанализируют эффективность управления и распоряжения имуществом, а также риски и причины недостижения показателей и неисполнения плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития региона;

Также в рамках мероприятия будет проведен аудит закупок.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2023 год (пункт 1.7.5).

Напомним, жители Челябинска уже неоднократно в последние месяцы жаловались на плохое качество водопроводной воды.

В Челябинске реализуется проект реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации областного центра, в рамках которого в течение двух лет запланировано провести реконструкцию сооружений механической очистки воды и сооружений обработки осадков. На реализацию проекта было направлено из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) один миллиард 150 миллионов рублей, из областного бюджета и МУП «ПОВВ» Челябинска - 286 миллионов.