24.04.2023
График работы Почты России в майские праздники изменится
24.04.2023
В Челябинской области посчитали курильщиков
24.04.2023
Главный фонтан Челябинска освободили от зимних «оков»
24.04.2023
Улицу Рождественского в Челябинске начнут ремонтировать на этой неделе
24.04.2023
В Челябинске на 40-летия Победы ради лиственниц выкорчуют пни
24.04.2023
В Камерном театре расскажут об отношениях любви-ненависти родных людей
Аудиторы КСП области проверят МУП ПОВВ Челябинска
20.04.2023
Суд подтвердил законность решения депутатов о ликвидации КСП Миасса
20.04.2023
В Челябинской области подешевели огурцы, картошка, гречка и геркулес
12.04.2023
КСП Челябинской области проверит эффективность расходов на обеспечение аграриев
10.04.2023
КСП Челябинской области проверит траты на капстроительство
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023