Аварийные «квадраты» в Челябинске могут значительно сократиться с помощью застройщиков

В Челябинске с помощью застройщиков может значительно сократиться число аварийных квадратных метров.

Как отмечают в мэрии, комплексное развитие территории (КРТ) – наиболее оптимальный по срокам инструмент для расселения ветхо-аварийного жилого фонда.

Ярким примером КРТ, где сегодня, седьмого июня, побывал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, стал квартал в самом начале Копейского шоссе. Здесь ликвидацией аварийного жилфонда займется застройщик ООО СЗ «ТрестЮг», с которым власти южноуральской столицы заключили договор о комплексном развитии территории. Проектом предусмотрено переселение людей из аварийного жилья общей площадью девять тысяч квадратных метров. Первые 2,5 тысячи будут расселены в течение 15 месяцев, остальные - в срок до пяти лет (застройщик намерен сделать это как можно раньше).

На месте снесенных домов появится современный жилой комплекс из нескольких многоквартирных домов, школы и детского сада. Строительство начнется в этом году. Все жители уже выразили свое согласие, а многие из них намерены остаться жить на привычном для них месте, но уже в новых домах.

«На территории комплексного развития предусмотрена застройка большого квартала, здесь застройщик в рамках договора будет обязан расселить пять ветхо-аварийных домов. Остальные 11, которые также попадают под снос, он расселит в течение пяти лет. Здесь появится благоустроенный квартал с социальными объектами. Это как раз один из механизмов работы с таким фондом», - отметил Александр Астахов.

Еще одна территория, где может быть реализовано КРТ, квартал на улицах Омская и Блюхера. Рядом ООО ПКФ «Символ» ведет возведение новых домов, и аварийный фонд вполне может позволить расширить пятно застройки. Именно этот вариант сейчас прорабатывается муниципалитетом.

Так, дом №7 по улице Блюхера признан аварийным и подлежащим сносу. Собственникам еще в 2021 году предложили компенсацию за жилые помещения. Четверо из восьми согласились, остальные инициировали судебные разбирательства. Сейчас в доме никто не живет, в прошлом году здесь произошел пожар, из-за которого вышел из строя коллективный бойлер и жители соседних зданий (на Омской, 69 и Блюхера, 9, 9-А) остались без горячей воды.

Внутридомовые системы холодного и горячего водоснабжения вышеуказанных домов были восстановлены. По муниципальной программе «Развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности в городе Челябинске» групповой бойлер демонтирован, в каждом доме установлены индивидуальные теплообменники. В настоящее время подача горячего водоснабжения восстановлена в полном объеме.

По данным администрации города, в Челябинске сегодня 126 ветхо-аварийных домов, на одномоментное расселение всего аварийного жилья нужно около пяти миллиардов рублей, но таких средств в бюджете нет.

Как отметил председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт, губернатор Алексей Текслер и мэр Наталья Котова работают в этом направлении, привлекают средства, в том числе из федерального бюджета.

«Также мы делаем первые шаги в механизме реализации КРТ. На наш взгляд, он наиболее эффективный, потому что позволяет привлечь частные инвестиции и решить серьезные проблемы. Благодаря комплексному подходу по 49 домам из 126 уже определено финансирование. Часть из них расселят по КРТ, часть - по различным программам. Кроме того, в городе есть маневренный фонд, куда в критических ситуациях мы можем временно переселить людей», - сказал Андрей Шмидт.