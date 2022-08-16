Автономная Некоммерческая Организация АНО «Забота» при поддержке ООО «Золотой пляж» готовит новый проект социальной поддержки для детей из семей беженцев

Уже сейчас стартовал Второй конкурс для НКО 2022 года на предоставление грантов Губернатора Челябинской области. Приём заявок с 29 июля 2022 года до 23:30 6 сентября 2022 года. Темой своего социального проекта АНО «Забота» совместно с Партнёрами проекта ООО «Золотой пляж» выбрали « Выездной психологический лагерь для 30 детей из семей беженцев: Я в мире, Мир во мне.»

Данный проект рассчитан на 30 детей-подростков 6-12 лет Челябинской области из семей беженцев и включает в себя 5 дневное пребывание на территории известного курорта "Золотой пляж", расположенного в Миасском городском округе на берегу озера Тургояк. Программа, разработанная педагогами-психологами для детей данной категории будет сопровождаться групповой тренинговой программой, арт-терапией, индивидуальной работой с ребёнком, диагностикой (в начале и в конце смены), развлекательными мероприятиями (дискотеки, мастер-классы по интересам, конкурсы, игры), спортивными мероприятиями (эстафеты ,соревнования); 3 разовым питанием, проживанием в комфортабельных номерах.

В свете сложившейся социально-экономической и политической ситуации не только в России, но и приграничных государствах, отмечается рост количества детей, которые по различным причинам оказались в трудных жизненных условиях. По наблюдению команды данного проекта (команда состоит из профессиональных педагогов-психологов, опытных вожатых-аниматоров, медицинского работника) и по заключению ряда других специалистов, подростки, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, испытывают серьёзный стресс, не имеют достаточных навыков совладания с собственными эмоциональными переживаниями, испытывают затруднения в общении, склонны проявлять агрессивное поведение, затрудняются в выстраивании определенной жизненной позиции, не умеют сотрудничать с представителями других культур.

Именно эти причины актуализировали необходимость разработки данного проекта, где дети в комфортных условиях активного отдыха, смогут вместе со специалистами, педагогами-психологами разобраться в своём эмоциональном состоянии и научиться справляться со своими страхами в обыденной жизни, используя полученные знания в лагере.

Руководитель проекта, Анастасия Юрьевна Борисова, обращается ко всем семьям беженцев в Челябинской области с просьбой активно откликнуться на их предложение для проработки востребованности реализации данного проекта. Для этого необходимо зарегистрироваться в группе: https://vk.com/club215300358 и в личных сообщениях указать данные детей, место проживания и контакты для связи. Так же команда проекта надеется на поддержку со стороны органов местного самоуправления, средств-массовой информации.

«Последствия воздействия экстремальных ситуаций (в том числе боевых действий) на психику человека широко исследуются в Мировой науке и практике. Однако психологические проблемы вынужденных переселенцев - жертв войны, особенно детей являются практически неисследованными или наименее разработанными в современной психологической литературе, несмотря на важность данного направления. Работая с детьми – вынужденными переселенцами, важно помнить, что все они перенесли травматический стресс и нуждаются в высокопрофессиональном подходе. Нестабильность и опасность среды, способствуют усилению стрессового состояния и пролонгированию его травматического воздействия, создавая особую нужду в профессиональной помощи психологов и педагогов. Именно эту помощь мы готовы предложить в реализации данного проекта» - Ольга Борисовна Шалдова (педагог-психолог, руководитель Школы Счастливого Родительства в Миассе).

Дальнейшее развитие проекта возможно путем совместного сотрудничества всех заинтересованных в психологической поддержке для детей-беженцев, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сельских школьников, где в образовательных учреждениях отсутствует штатный психолог. Сложившаяся ситуация требует новых подходов к образовательному процессу.