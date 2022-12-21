Бастрыкин держит контроле расследование дела о смерти беременной в роддоме Челябинска

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело по факту смерти беременной в роддоме Челябинска. Главе ведомства будет доложено об обстоятельствах гибели женщины и ее ребенка.

В СМИ опубликовано обращение матери умершей в роддоме женщины к главе СК России Бастрыкину с просьбой взять расследование уголовного дела на личный контроль, так как она опасается, что виновные в трагедии уйдут от ответственности.

Напомним, в роддоме городской больницы №9 Челябинска скончалась 26-летняя женщина, которая была на 38-й неделе беременности и заболела вирусной инфекцией. У нее дома остались супруг и двое маленьких детей.

«По словам заявительницы, ее 26-летняя дочь, а также новорожденный ребенок дочери умерли в роддоме спустя восемь часов нахождения там. Женщина полагает, что к трагедии привела халатность врачей», - сообщили в СКР.

Следственными органами СУ СК России по Челябинской области по факту гибели женщины и ее ребенка в медицинском учреждении расследуется уголовное дело.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.