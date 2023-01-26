Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об отсутствии горячей воды в доме Челябинска

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования в Челябинске уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», мать двоих детей из Челябинска грозится объявить голодовку из-за отсутствия горячей воды. Ее нет больше года. При этом отмечается, что управляющая компания предлагает самим жильцам внести крупную сумму для покупки и установки нового котла. СУ СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области представить доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела и мерах, принимаемых для защиты прав людей.