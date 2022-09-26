Базовая станция связи «Ростелекома» названа в честь 30-летия Интернета на Южном Урале

Базовая станция связи «Ростелекома» в селе Долговка Еткульского района Челябинский области названа в честь тридцатилетия Интернета на Южном Урале.

Вышка построена в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Работа по возведению новых станций проводится министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и компанией «Ростелеком».

Теперь благодаря качественному интернету и мобильной связи около 400 жителей Долговки имеют возможность получать дистанционное образование, заказывать государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате, а также пользоваться цифровыми сервисами для ведения малого и среднего бизнеса. Ранее мобильной связи в селе не было вообще. Для выхода в Интернет жители пользовались публичной точкой WI-FI-доступа от компании «Ростелеком».

В торжественном мероприятии приняли участие местные жители, представители областного правительства, муниципальных органов власти и компании «Ростелеком».

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что имя для базовой станции было выбрано неслучайно.

«В конце сентября 1992 года в Челябинске, в здании бывшего «Уралсвязьинформа», правопреемником которого сегодня является «Ростелеком», специалисты связи установили удаленное соединение между двумя компьютерами IBM. Впервые в истории Южного Урала гаджеты, расположенные в разных офисах, обменялись приветствиями. С тех пор благодаря тому, что наша компания (в том числе при поддержке государства) ведет масштабную оптическую стройку, Интернет и цифровые технологии продолжают проникать в самые отдаленные населенные пункты Челябинской области», - отметил Михаил Сергеев.

По словам начальника отдела развития отрасли связи минцифры Челябинской области Веры Санниковой, в течение нескольких лет в министерство постоянно поступали обращения от жителей этого села, которые писали о том, насколько им нужен Интернет, рассказывали, что в населенном пункте много молодых семей с детьми.

«Здорово, что именно здесь появилась одна из первых базовых станций в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства. Измерения показывают, что исходящая скорость передачи данных достигает более 70 Мбит/с, входящая − более 30 Мбит/с. Не каждый проводной Интернет позволяет получать такую скорость. Теперь у населенного пункта есть еще один стимул для развития. Радует, что инфраструктурные проекты не стоят на месте. Несмотря на сложнейшие экономические условия, с которыми столкнулась телекоммуникационная отрасль, операторы продолжают развивать сети связи и идут в малые населенные пункты», − сказала Вера Санникова.

Как напомнили в пресс-службе «Ростелекома», реализацию второго этапа проекта УЦН компания начала прошлым летом, вследствие чего у жителей малых населенных пунктов появились Интернет и качественная мобильная связь стандартов 4G/LTE. Менее чем за шесть месяцев специалисты возвели и подключили к сети 13 базовых станций. До конца этого года в планах национального провайдера построить еще двадцать объектов. Для этого специалисты «Ростелекома» уже смонтировали более 80 километров оптического кабеля. Всего планируется построить свыше 200 километров линий связи на территории Южного Урала в Кунашакском, Нязепетровском, Пластовском, Саткинском, Сосновском, Троицком, Увельском и Чебаркульском районах, а также в Верхнеуфалейском городском округе Челябинской области. Работы по возведению объектов завершатся в декабре 2022 года.

Базовые станции подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой. Вышки используют в том числе диапазон радиочастот 1800 МГц — это обеспечивает оптимальную скорость мобильной передачи данных.