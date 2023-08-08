08.08.2023
Челябинский ангел притягивает горожан
08.08.2023
Береговую линию Миасса в Курчатовском районе Челябинска очистили от мусора
08.08.2023
В Еткульском районе пострадала юная спутница «бесправного» мотоциклиста
08.08.2023
Консультация юриста: что важно знать о работе с совмещением
08.08.2023
Челябинец, выбросивший новорожденную дочь сожительницы на помойку, попытался выйти из СИЗО
08.08.2023
В Челябинске 237 детей-сирот получат жилье до конца этого года
Береговую линию Миасса в Курчатовском районе Челябинска очистили от мусора
01.08.2023
В Курчатовском районе активнее поливают клумбы и цветники из-за жары
28.07.2023
Глава Челябинска Наталья Котова прошлась по новому бульвару
25.07.2023
Курчатовский район продолжают благоустраивать
13.07.2023
Курчатовцам презентовали концепцию проекта благоустройства входной группы сквера Молодогвардейцев
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023
Штормовое предупреждение для южноуральцев на шестое августа
06.08.2023