Береговую линию Миасса в Курчатовском районе Челябинска очистили от мусора

Береговую линию реки Миасс в Курчатовском районе Челябинска в субботу, пятого августа, очистили от мусора на участке от улицы Черкасской до Индивидуальной.

Уборка прибрежной территории прошла в рамках акции «Вода России», сообщил на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, седьмого августа, глава Курчатовского района Сергей Антипов.

В настоящее время по программе «Формирование комфортной городской среды» в районе завершаются работы по устройству наружного освещения и видеонаблюдения на пешеходной зоне по проспекту Победы.

На озелененной территории в 55-м микрорайоне «Паркового» в рамках программы «Инициативное бюджетирование» окончены работы по основному контракту благоустройства, подписан акт выполненных работ. Работы по дополнительному контракту на установку малых архитектурных форм на данном общественном пространстве продолжаются, как и реализация в Курчатовском районе контракта по асфальтированию внутриквартальных проездов.

Как отметил Сергей Антипов, сотрудники районной администрации проводят регулярный обход района с целью контроля за соблюдением правил благоустройства. За неделю было выдано 24 уведомлений, большинство из них исполнены. Также составлено четыре акта о нарушениях, которые направлены в управление благоустройства Челябинска для принятия административных мер.

Кроме прочего, на прошедшей неделе в Курчатовском районе велась борьба с несанкционированными надписями на многоквартирных домах, все пять из выявленных надписей ликвидированы.

Сергей Антипов сообщил, что объекты жилищно-коммунального хозяйства в районе работают в штатном режиме, за неделю произошло семь пожаров, на которых, к счастью, никто не пострадал.

Продолжаются работы по текущему санитарному содержанию района в рамках муниципальных контрактов, в соответствии с которыми подрядчики осуществляют уборку общественных пространств, скверов, внутриквартальных проездов, тротуаров. От районных подрядчиков ежедневно работают восемь единиц техники и 42 работника ручного труда.

За неделю в Курчатовском районе ликвидировано семь навалов мусора общим объемом 123 кубических метра, выполнено кошение травы на площади около 38 тысяч квадратных метров.