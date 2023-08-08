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Курчатовский район
Сергей Антипов
благоустройство
река Миасс
Формирование комфортной городской среды
Инициативное бюджетирование
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Фото: Администрация Курчатовского района Челябинска

Береговую линию Миасса в Курчатовском районе Челябинска очистили от мусора

Береговую линию реки Миасс в Курчатовском районе Челябинска в субботу, пятого августа, очистили от мусора на участке от улицы Черкасской до Индивидуальной.

Уборка прибрежной территории прошла в рамках акции «Вода России», сообщил на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, седьмого августа, глава Курчатовского района Сергей Антипов.

В настоящее время по программе «Формирование комфортной городской среды» в районе завершаются работы по устройству наружного освещения и видеонаблюдения на пешеходной зоне по проспекту Победы.

На озелененной территории в 55-м микрорайоне «Паркового» в рамках программы «Инициативное бюджетирование» окончены работы по основному контракту благоустройства, подписан акт выполненных работ. Работы по дополнительному контракту на установку малых архитектурных форм на данном общественном пространстве продолжаются, как и реализация в Курчатовском районе контракта по асфальтированию внутриквартальных проездов.

Как отметил Сергей Антипов, сотрудники районной администрации проводят регулярный обход района с целью контроля за соблюдением правил благоустройства. За неделю было выдано 24 уведомлений, большинство из них исполнены. Также составлено четыре акта о нарушениях, которые направлены в управление благоустройства Челябинска для принятия административных мер.

Кроме прочего, на прошедшей неделе в Курчатовском районе велась борьба с несанкционированными надписями на многоквартирных домах, все пять из выявленных надписей ликвидированы.

Сергей Антипов сообщил, что объекты жилищно-коммунального хозяйства в районе работают в штатном режиме, за неделю произошло семь пожаров, на которых, к счастью, никто не пострадал.

Продолжаются работы по текущему санитарному содержанию района в рамках муниципальных контрактов, в соответствии с которыми подрядчики осуществляют уборку общественных пространств, скверов, внутриквартальных проездов, тротуаров. От районных подрядчиков ежедневно работают восемь единиц техники и 42 работника ручного труда.

За неделю в Курчатовском районе ликвидировано семь навалов мусора общим объемом 123 кубических метра, выполнено кошение травы на площади около 38 тысяч квадратных метров.

Автор: Евгения Александрова
Курчатовский район
Сергей Антипов
благоустройство
река Миасс
Формирование комфортной городской среды
Инициативное бюджетирование
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04.08.2023 12:27

Еткульский район присоединяется к проекту «Дорожный рывок»

04.08.2023 12:21

Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время

04.08.2023 11:59

В Челябинске восстановили пляж на озере Смолино

04.08.2023 11:39

В Озерске собаки покусали школьника, СК проводит проверку

04.08.2023 11:36

Юных южноуральцев приглашают к участию в конкурсе «Экология – дело каждого»

04.08.2023 11:09

Челябинские археологи рассказали, зачем древние воины носили с собой зеркальце

04.08.2023 10:50

В Магнитогорске появится научно-технический кластер для цифровизации производства

04.08.2023 10:42

Минэкологии решило выяснить, сколько туристов посетят ООПТ Челябинской области за полгода

04.08.2023 10:28

Депутатам Троицкого района предстоит выбрать главу

04.08.2023 10:16

В Саткинском районе грузовик кузовом «зацепил» трубопровод

04.08.2023 10:06

Ночью 13 украинских беспилотников пытались атаковать объекты в Крыму

04.08.2023 09:43

Ночью отражена атака на военно-морскую базу Новороссийска

04.08.2023 09:32

В Челябинске отремонтируют улицу Черкасскую

04.08.2023 09:18

На ремонт улицы 250-летия Челябинска готовы потратить 22,7 миллиона рублей