Бесплатных общественных туалетов в Челябинске станет еще больше

В Челябинске бесплатных общественных туалетов станет еще больше – администрация Советского района запланировала установку второй модульной уборной (первая, современная и доступная для инвалидов, появилась в этом году на детской площадке «Лукоморье» в городском саду имени Пушкина)

По задумке районных властей, еще один общественный туалет будет установлен в следующем году на границе сквера и стадиона имени Колющенко, чтобы им могли пользоваться как посетители спортивных площадок стадиона, так и гости детских площадок сквера.

В администрации Советского района напомнили, что туалет в горсаду имени Пушкина появился благодаря инициативному бюджетированию. Общественная уборная в 2022-м году также будет установлена в рамках данных проектов, прием заявок на которые в настоящее время подходит к концу.

Глава района Владислав Макаров вместе со своим заместителем по благоустройству провели встречу с начальником управления по физической культуре и спорту Челябинска Максимом Клещевниковым по выбору места установки будущего объекта и планированию этапов реализации проекта.

«Во встрече приняли участие Александр Шайхисламов – директор дворца детского творчества, к чьим сетям будет присоединен объект, и Александр Астраханцев - замдиректора МБУ «Спортивный город», которое будет заказчиком работ и поставит объект себе на обслуживание после его введения в строй», - сообщили в районной администрации.

Напомним, также два бесплатных модульных общественных туалета установлены в Центральном районе Челябинска: на Алом поле и в скверике рядом с педагогическим университетом.