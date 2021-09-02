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02.09.2021 19:00
Фото: Администрация Советского района

Бесплатных общественных туалетов в Челябинске станет еще больше

В Челябинске бесплатных общественных туалетов станет еще больше – администрация Советского района запланировала установку второй модульной уборной (первая, современная и доступная для инвалидов, появилась в этом году на детской площадке «Лукоморье» в городском саду имени Пушкина)

По задумке районных властей, еще один общественный туалет будет установлен в следующем году на границе сквера и стадиона имени Колющенко, чтобы им могли пользоваться как посетители спортивных площадок стадиона, так и гости детских площадок сквера.

В администрации Советского района напомнили, что туалет в горсаду имени Пушкина появился благодаря инициативному бюджетированию. Общественная уборная в 2022-м году также будет установлена в рамках данных проектов, прием заявок на которые в настоящее время подходит к концу.

Глава района Владислав Макаров вместе со своим заместителем по благоустройству провели встречу с начальником управления по физической культуре и спорту Челябинска Максимом Клещевниковым по выбору места установки будущего объекта и планированию этапов реализации проекта.

«Во встрече приняли участие Александр Шайхисламов – директор дворца детского творчества, к чьим сетям будет присоединен объект, и Александр Астраханцев - замдиректора МБУ «Спортивный город», которое будет заказчиком работ и поставит объект себе на обслуживание после его введения в строй», - сообщили в районной администрации.

Напомним, также два бесплатных модульных общественных туалета установлены в Центральном районе Челябинска: на Алом поле и в скверике рядом с педагогическим университетом.

Общественный туалет
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Челиндбанк увеличивает объемы кредитования  

31.08.2021 11:34

Замначальника летного училища Челябинска лишили прав

31.08.2021 11:33

Почти 90 миллионов рублей инвестировал ЧЦЗ в модернизацию системы подачи цинкового концентрата

31.08.2021 11:32

Металлурги ЧЦЗ собрали в школу 108 первоклассников

31.08.2021 11:31

В Челябинской области с начала пандемии ковид оборвал жизни более четырех тысяч жителей