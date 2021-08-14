14.08.2021
В семи городах Челябинской области в выходные и понедельник - НМУ
14.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
14.08.2021
В субботу православные отмечают происхождение честных древ Животворящего Креста Господня
13.08.2021
ОМОН Челябинск устроил облаву на мигрантов
13.08.2021
В Челябинске назвали дороги, которые отремонтируют по нацпроекту БКАД в 2022 году
13.08.2021
В Челябинской области возбудили дело о хищении полезных ископаемых
Дождались!
В челябинском горсаду имени Пушкина установили модный и бесплатный общественный туалет
12.08.2021
В Центральном районе Челябинска скоро откроют еще один бесплатный общественный туалет
16.04.2021
Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет
25.11.2020
Челябинцы смогут уединиться и сходить в туалет в парке Пушкина
08.06.2020
Спортивное ориентирование в Челябинске – в поисках туалета
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021