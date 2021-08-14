В челябинском горсаду имени Пушкина установили модный и бесплатный общественный туалет

В городском парке имени Пушкина Челябинска (Советский район) установили современный модульный общественный туалет. Это было сделано в рамках проекта инициативного бюджетирования.

Как подчеркнули в администрации Советского района, туалет красивый, антивандальный и бесплатный.

«Помещение отапливается, в холодный период будет также подогреваться вода. В помещениях, при открывании дверей, автоматически включается освещение и вентиляция. Также здесь есть откидной пеленальный столик и кабинка для людей с ограниченными возможностями», - сообщили в районной администрации.

Туалет находится в шаговой доступности от новой пешеходной зоны, созданной в 2021-м году по федеральной программе «Формирование современной городской среды» по внешнему периметру городского сада имени Пушкина (от улицы Цвиллинга до театра драмы имени Наума Орлова), и будет доступен для использования с семи утра до одиннадцати часов вечера.

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Напомним, раньше здесь находился старый, полуразрушенный туалет (его демонтировали), которым тем не менее вынуждены были пользоваться посетители детской площадки «У Лукоморья». Так как другого не было, приходилось пользоваться таким.

Глава Советского района Владислав Макаров отмечал, что средств, переведенных в рамках инициативного бюджетирования, должно хватить не только на приобретение и установку нового туалета (что уже сделано), но и на его дальнейшее содержание - чтобы отдыхающим было приятно в него заходить.

Отметим, туалет установлен на детской площадке «У Лукоморья», которая сегодня, 14-го августа, открывается после ремонта. Районные власти отмечают, что это любимое место самых маленьких жителей Советского района.

Накануне открытия сотрудники горсада мыли все аттракционы, проводили дезинфицирующую обработку территории – одним словом, готовились к открытию обновленной зоны детского отдыха.

Напомним, первым практику установки модульных туалетов начал Центральный район, где таковые помещения появились уже на двух общественных пространствах: на Алом поле (в 2020-м году) и в скверике рядом с педуниверистетом, на пересечении улицы Володарского и проспекта Ленина – в 2021-м (здесь туалет обещали открыть в конце следующей недели).