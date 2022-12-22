Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена

Бетонные блоки на Кировке в Челябинске, с помощью которых власти укрепили столбы, погнувшиеся «под гнетом» новогодней иллюминации, привели горожан в бешенство. Чаша терпения горожан переполнена.

Появление уродливых прямоугольников на любимой прогулочной зоне челябинцев – это уже слишком даже для ко всему привычных жителей суровой южноуральской столицы.

Жители Челябинска, мягко говоря, в шоке от происходящего.

«Уважаемая Наталья Петровна! Нас полгода убеждали, что все беды в Челябинске из-за отсутствия на опорах наружного освещения на Кировке верблюда и четырех маленьких крючочков на макушке этих опор для подвески звездного неба. Долой чугуняку из Каслей, даешь железяку из Поднебесной! Ан нет! Деревня как была, так и осталась. Нельзя у нас без блоков ФБС прожить! Наталья Петровна! Кто заплатит за кефир?» - такой ироничный пост появился в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте 21 декабря.

Горожане солидарны с его автором Александром Ганжарой, который в комментариях пошутил: «В чем сила, брат? А сила-то в блоках ФБС!» и пишут, что бетонные блоки на Кировке – это уже слишком даже для ко всему привыкших челябинцев:

«Убогое убранство для народа, а наше родное каслинское литье где-то в собственном поместье пригодится»;

«Боже мой, какое убожество! И на это еще и бюджетные деньги налогоплательщиков тратятся? Это же вредительство! Куда дели достояние народа - легендарное каслинское литье????»;

«Испортили весь вид этими блоками, как противотанковая оборона. Куда дели каслинское литье? Продали? Варварство какое-то. Хотя бы пояснили, для чего это было сделано!»;

«Это же надо было так испоганить Кировку. Так прекрасно все было выполнено в стиле старой улочки. Ну надо же было и туда залезть своими грязными ручонками. Почему там, где пройдет местная власть, все превращается в хаос. Была прекрасная улица, теперь - деревня деревней»;

«То, что творится на Кировке, вообще не поддается никакому логическому объяснению» - и это лишь малая часть гневных комментариев.

Что касается каслинского литья, то, судя по последним снимкам Кировки, оно осталось на месте, а столбы с блоками – явление временное: чудо-конструкции стали дополнительным «подарком» властей любимому городу. Бонусом к суровой новогодней иллюминации, которая погнула изящные фонари. Чтобы спасти симпатичные челябинцам опоры освещения из каслинского литья от окончательного падения, власти, вероятно, и придумали этих уродливых «крепышей», призванных подстраховать фонари Кировки.

Итак. Суровая новогодняя иллюминация в Челябинске гнет столбы, под столбами устанавливают уродливые блоки, а горожане, тем временем, забрасывают власти жалобами на жутчайший и повсеместный гололед. В сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте тема гололеда звучит едва ли не в каждом посте. Жители называют конкретные улицы, прикрепляют фото, видео, просят мэрию, комитет дорожного хозяйства разобраться с подрядчиками и принять меры, а также задаются вопросом: «Что же это такое делается?».

А Челябинск, действительно, находится в абсолютной власти гололеда. Огромный город превратился в сплошной каток. Горожане передвигаются мелкими-мелкими шажочками или просто шаркают ногами, словно едут на невидимых лыжах: пусть сотрутся подошвы обуви, зато руки-ноги целы останутся.