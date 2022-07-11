Безопасное лето: «Ростелеком» и челябинский «Кванториум» провели открытый урок по кибербезопасности

Национальный провайдер «Ростелеком» на площадке детского технопарка «Кванториум» в Челябинске провел открытий урок с демонстрацией познавательных видеороликов о правилах поведения в Сети.

Шесть мини-фильмов посвящены распространенным виртуальным угрозам и основаны на реальных событиях. Режиссер киноальманаха – Даниил Бергер. Консультантами выступили эксперты по кибербезопасности дочерней компании провайдера − «Ростелеком-Солар».

Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» отметил: «“Ростелеком” – один из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде. Вместе с распространением цифровых технологий меняется и характер угроз. Многие из них старшее поколение недооценивает или даже не идентифицирует. Простым запретом на доступ в интернет проблему не решить. Необходимо с раннего возраста прививать ребенку правила безопасного поведения в цифровой среде, честно и открыто говорить о возможных угрозах. Наши ролики о кибербезопасности будут полезны как детям, так и взрослым».

В шести фильмах альманаха показаны приемы, к которым прибегают злоумышленники, а также содержатся конкретные рекомендации о том, как избежать потери денег и сохранить психологическое здоровье. О сложных темах ролики рассказывают доступным языком с разбором реальных жизненных ситуаций.

Иван Шмидт, руководитель детского технопарка «Кванториум» города Челябинска, подчеркнул: «Тема киберугроз особенно актуальна во время летних каникул, когда родители заняты огородными хлопотами, а дети бесконтрольно проводят много времени в интернете и социальных сетях. Имея неограниченный доступ к Сети, подростки не только получают там полезную информацию, но и могут нарваться на неприятность. Чтобы заинтересовать детей, мы сделали программу открытого урока “Безопасное лето” максимально насыщенной: ребята сыграли в интерактивную игру по кибербезопасности, задали волнующие вопросы представителю “Ростелекома”, приняли участие в экскурсии по технопарку и в мастер-классе по авиамоделированию как альтернативе зависанию в интернете».

Цикл познавательных видеороликов «Кибербезопасность для детей и взрослых» можно посмотреть в видеосервисе Wink.