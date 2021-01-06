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В Челябинской области ограничат доступ на Рождественские службы в храмах

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Безопасность верующих в Рождество обеспечат полицейские Челябинска

С шестого на седьмое января 2021 года в 19 храмах, соборах и церквях Челябинска пройдут ночные и утренние богослужения, посвященные религиозному празднику Рождеству Христово.

Во всех местах проведения праздничных мероприятий будут дежурить сотрудники полиции.

Сотрудники полиции Челябинска уже заступили на охрану общественного порядка возле церквей и храмов. Им помогают представители добровольных народных дружин, частных охранных организаций и казачеств.

«Маршруты патрулирования наружных нарядов максимально приближены к местам проведения праздничных богослужений. Для обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения заторовых ситуаций, сотрудниками ГИБДД будут организованы распорядительно-регулировочные действия», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Весь комплекс мероприятий, проводимых сотрудниками полиции, направлен на создание безопасных и комфортных условий в период празднования Рождества Христова.

Добавим, что весь период проведения церковных служб во всех культовых зданиях также будут дежурить сотрудники МЧС. Также будет организовано несение дежурства личным составом пожарных караулов Челябинского гарнизона на пожарных автоцистернах.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», доступ южноуральцев в храмы на рождественские службы будет ограничен. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией православным христианам, прежде всего людям старше 65 лет, рекомендуют остаться дома.

Фото: УМВД России по городу Челябинску