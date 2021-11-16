Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы

В Челябинске на улице Свободы, рядом с домом №90 появилась «черная дыра».

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Ничем не прикрытая труба, уходящая глубоко под землю, может поглотить зазевавшегося прохожего. Самую большую опасность открытая и ничем не огороженная конструкция представляет для детей.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» очевидцы, сегодня, 16-го ноября, молодая семья приехала по данному адресу на такси – когда маленький сын челябинцев выходил из машины, он едва не провалился в трубу: «черная дыра» зияет вдоль проезжей части, рядом с парковкой.