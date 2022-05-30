30.05.2022
В Челябинске на шести перекрестках отключат светофоры
30.05.2022
Троицкую полицию возглавил подполковник Руслан Саматов
30.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 31 мая
30.05.2022
В небо Аркаима выпустят краснокнижных соколят-балобанов
30.05.2022
Полицейские задержали челябинца, который лишал горожан ТВ и Интернета
30.05.2022
Сотрудники ГИБДД Златоуста сорвали несанкционированную акцию «Без Посадки Авто Нет»
билайн обучит нейросеть искать ошибки в работе сотрудников колл-центров
16.05.2022
Делись и распределяй: челябинцы могут делиться связью билайн с близкими и настраивать расходование пакетов интернета, минут и SMS
26.11.2021
Операторы обеспокоены возможной блокировкой с первого декабря миллионов сим-карт
26.11.2021
Операторы обеспокоены возможной блокировкой с первого декабря миллионов сим-карт
27.08.2020
Платят за неиспользованное: сотовые операторы отказываются от безлимита
Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга
27.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022