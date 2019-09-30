Бизнесом в Челябинском регионе управляет новый топ-менеджер

МегаФон укрепляет управленческую команду в Челябинском отделении. Оператор цифровых возможностей объявил о назначении Радика Галиуллина на должность руководителя по развитию корпоративного бизнеса. Главные задачи нового топ-менеджера — укрепление лидерских позиций компании на В2В-рынке и развитие комплексных цифровых и IoT-проектов.

Радик Галлиулин окончил Челябинский государственный университет, факультет Евразии и Востока. Владеет английским, немецким и турецким языками. Карьеру в телекоме и IT-сфере начал в 2009 году. За 10 лет прошел карьерный путь от специалиста связи до руководителя отдела по развитию корпоративного бизнеса. В 2019 году присоединился к команде МегаФона в Челябинске.

«Уже более 70% компаний – наших новых клиентов – помимо традиционных мобильных услуг пользуются дополнительными высокотехнологичными сервисами МегаФона, развивая свой бизнес. Мы предлагаем целую экосистему цифровых решений для различных бизнес-задач заказчика. Благодаря опыту и высокой квалификации Радика, мы будем укреплять свои позиции на В2В-рынке в Челябинской и в Курганской областях», – говорит директор МегаФона в Челябинске Анна Козлова.

«Традиционное восприятие оператора связи сегодня меняется в сторону цифровых решений. Облачные технологии, продукты в сфере кибербезопасности, цифровые услуги на базе технологии Big Data, Интернет вещей — вот далеко не полный перечень сервисов, по которым МегаФон занимает лидирующие позиции. Среди наиболее актуальных направлений по цифровым проектам на Южном Урале и в Курганской области мы предлагаем «Умное ЖКХ» и «Экологический мониторинг», – рассказал руководитель по развитию корпоративного бизнеса Челябинского отделения МегаФона Радик Галиуллин.