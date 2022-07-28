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Фото: Татьяна Правдина

Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков

В Челябинске приостановили снос нелегальных ларьков до первого сентября 2022 года. Мораторий ввели на демонтаж нестационарных объектов, торгующих сельхозпродукцией. На такой шаг власти пошли, чтобы дать малому бизнесу возможность «выйти из тени» и развиваться в непростых экономических условиях.  Об этом вчера, 27 июля, рассказал в ходе пресс-тура новый руководитель МКУ «Городская среда» Василий Воеводин. Также стало известно, когда вместо аляповатых ларьков из 90-х челябинцы увидят стильные павильоны, и куда звонить, чтобы пожаловаться на подозрительный киоск.

Проблему с засильем киосков в Челябинске пытаются решить много лет, но пока главными достижениями стали уголовные дела в отношении ответственных чиновников - руководителей МКУ «Городская среда».  Муниципальных служащих подозревают в получении взяток от предпринимателей, которые просили не демонтировать торговые точки. После череды громких задержаний челябинские власти, видимо, решили изменить тактику: не бороться с многочисленными «нелегалами» (таких НТО по всему городу около 800), а перевести их в разряд «добропорядочных» и законных.

Первая встреча нового директора «Городской среды» Василия Воеводина с журналистами прошла на Комсомольском проспекте. Улица  уже давно обросла целыми торговыми рядами: палатки и павильоны растут здесь как грибы - хаотично и стремительно, некоторые «исчезают», а потом появляются в другом месте.  Сейчас на проспекте насчитывается до 220-250 разномастных киосков (цифра ориентировочная), из них 180 являются незаконными и только 45 работают на основании договора с мэрией.

Проделанная работа и новые задачи

По словам Василия Воеводина, за прошлый и этот год на Комсомольском проспекте было демонтировано 113 незаконно размещённых НТО. Ещё по 16-ти объектам сейчас идут судебные разбирательства (на эти киоски наложены обеспечительные меры, и до вынесения решения сносить их нельзя). Судиться с мэрией идут немногие владельцы НТО, потому что суд, как правило, встаёт на сторону городской администрации. Но за счёт такого манёвра хозяевам киосков удаётся выигрывать время и торговать на полюбившемся месте ещё месяца три, а то и год.

 «Я думаю, что эта практика в ближайшее время себя изживёт. Потому что затягивание судебных тяжб, траты, связанные с этим, не идут на пользу бизнесу. Если раньше это могло длиться от трёх месяцев до года, то сейчас в течение трёх-четырёх месяцев этот вопрос решается и снимается»,  - высказал свое мнение начальник МКУ «Городская среда».

В арсенале предпринимателей есть и другой способ уйти от сноса ларьков: их просто перевозят на другой адрес. Разница в дислокации составляет порой всего несколько метров. На это пожаловались и прохожие, которые активно включились в обсуждение, услышав, о чём идёт речь.

«Киоск только снесут, через два дня его опять ставят. И всё. А цены никто не контролирует! - подключается к разговору челябинец, но от темы незаконных киосков мужчина быстро переходит к более злободневной повестке: Вот я покупаю, например, ту же сельскохозяйственную продукцию на Каширинском рынке. Они там же закупаются, а цены в два раза больше – никто не контролирует. В стране кризис, а цены растут, но никого этот вопрос не волнует!»

Связь между миграцией ларьков и повышением цен объяснил Василий Воеводин. Как отметил чиновник, владельцы НТО начинают «перепрыгивать» с одного места на другое, когда оказываются в списке тех объектов, которые подлежат сносу. Подобные «прятки» обходятся недёшево, и чтобы компенсировать затраты, бизнесмены повышают цены.

«Стоит, скажем, ларёк по улице Ленина, дом один. Выявили, что он стоит незаконно на этой территории. Он вноситься в Перечень № 1 - туда вписываются все объекты, которые подлежат демонтажу. Предприниматель увидел себя в перечне, берёт и перевозит НТО на адрес Ленина, два -  через дорогу. Вот эти передвижения, «прыганье» по городу – это же приличные затраты: тот же манипулятор нанять, рабочим заплатить. Чем они компенсируют свои затраты? Естественно, повышением цены», - ответил на вопрос местного жителя директор муниципального учреждения.

Как заверили в «Городской среде», перемещение нестационарных торговых объектов контролируется по специальной базе. В ней есть фотоотчёт и информация о расположении каждого НТО. Поэтому «переезд» киоска - это тоже временная мера, которая может лишь оттянуть момент сноса.

В борьбе бюрократии и уличной торговли в ход идут и другие запрещённые приёмы -  в виде дачи взяток (во всяком случае, так считают следователи). Положить конец противостоянию в мэрии надеются с помощью амнистии: те, кто «вне закона», сегодня получили шанс реабилитироваться.

Для этого городская дума внесла изменения в местное законодательство: снос нестационарных объектов, торгующих сельскохозяйственной продукцией (в том числе цветами и хлебобулочными изделиями), приостановили до первого сентября 2022 года. За это время предприниматели, желающие узаконить торговую точку, могут заключить договор с мэрией. Для этого им необходимо было подать заявление о включении объекта в «Схему расположения НТО на территории города». Заявления принимались до первого июля 2022 года. Всего поступило 718 заявок. Те, кто не успел или не захотел выходить «из тени», оказались в меньшинстве. 

«Можно сказать, что впервые бизнесмены повернулись лицом к этому вопросу, они реально увидели возможность войти в правовое поле. Когда НТО становится законным, исключается полностью коррупционная составляющая. Его никто не обирает, не «крышует», извиняюсь за такой лексикон», - пояснил Виталий Воеводин.

И всё-таки массового сноса ларьков сразу после окончания лета челябинцам ждать не стоит. По словам директора МКУ «Городская среда», первого сентября станет ясно, какие из киосков стали легальными, а какие продолжили существовать на «птичьих правах». Последние будут внесены в так называемый «Перечень № 1», и только после этого начнётся довольно длительная процедура выдвижения объекта на демонтаж.

Кроме того, нынешняя сложная экономическая ситуация совсем не располагает к тому, чтобы «махать шашкой» – перед местными властями стоит задача сохранить мелкий бизнес. Поэтому владельцы киосков, которые не успели во время подать заявку, смогут приобрести место под размещение ларька на аукционе. Также власти готовы пойти навстречу тем предпринимателям, чьё заявление на заключение договора не одобрит комиссия. Это может произойти, если, например, киоск стоит вблизи пешеходного перехода и загораживает водителям обзор. В этом случае бизнесмену дадут возможность перенести НТО на другое место и снова подать заявку.

Ещё один действенный способ «облагородить» уличную торговлю – это благоустройство. На Комсомольском проспекте на территориях, ранее занятых незаконными киосками, высадят газон, установят скамейки и вазоны с цветами. Сделают это для того, чтобы на месте демонтированных объектов не появлялись новые. Повсеместно внедрить такую практику, к сожалению, не получится – слишком затратно.

Новый вектор работы – «от людей»

По словам Василия Воеводина, муниципальные власти решили немного изменить вектор работы и «идти от людей». Иными словами, активнее работать по их обращениям. Для приёма сообщений мэрия открыла «горячую линию». Позвонив по номеру телефона 213–204-00, челябинцы могут рассказать о появлении рядом с их домом или остановкой подозрительного киоска. Специалисты МКУ «Городская среда» приедут  на указанный адрес и проверят законность размещения объекта. Работает «горячая линия» в круглосуточном режиме.

Вместе с этим, муниципальные власти готовы отвечать и на запросы малого бизнеса. Как сообщил Василий Воеводин, «кошмарить» никто никого не собирается.  Перевести торговлю в законное русло можно быстро и абсолютно бесплатно, подчёркивает чиновник.

«Мы работаем с полдевятого до полшестого в любой день. Любой предприниматель может прийти и получить консультацию, если есть какие-то вопросы, если нужна какая-то помощь, но опять же в рамках нашей компетенции», - сообщил Воеводин.

Правда, бизнесмены должны учитывать один важный момент – после заключения договора они будут обязаны привести внешний вид павильона в соответствие с единым дизайн-кодом. За свой счёт и в установленный договором срок. Этот срок можно будет продлить до двух лет. Получается, что опрятными и цивилизованными торговые ряды станут не сразу – в течение двух-трёх лет. Но «как прежде, уже не будет» – уверяют чиновники.

«Отката к старому порядку не будет. Нам поставлена чёткая задача – навести в городе порядок, не ущемив права предпринимателей и учитывая, в первую очередь, мнение жителей», - заключил Василий Воеводин.

Автор: Татьяна Правдина
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26.07.2022 14:22

Короткий путь от мобилизации до добровольной сдачи

26.07.2022 13:33

Администрацию Карталинского района обязали закрыть доступ к заброшенной школе

26.07.2022 13:31

Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали преступников, которые пытались провезти иностранца в багажнике

26.07.2022 12:25

В среду в Челябинской области ожидаются грозы

26.07.2022 11:56

В Магнитогорске открылся «гуровский» турнир

26.07.2022 11:54

30 июля и.о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер ответит на все вопросы абитуриентов

26.07.2022 11:50

Исторический музей Челябинска проведет в своих стенах День ВМФ

26.07.2022 11:35

С администрации города Коркино потребовали два миллиона рублей из-за нападения на девочку стаи собак

26.07.2022 11:28

Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса

26.07.2022 11:25

Эковолонтёры навели порядок на Аракульском шихане

26.07.2022 10:41

Южноуральские велосипедисты заняли третье место на чемпионате России

26.07.2022 10:38

В Карталах пожилые люди осваивают технику «торсион-папье»

26.07.2022 10:27

Каскадер из Молдовы собирается «объездить» аркаимскую колесницу (6+)

26.07.2022 10:22

И снова взятка: на заведующего участка чебаркульской ветстанции заведено уголовное дело

26.07.2022 10:20

Чемпионат по рогейну: с картой и компасом по Уральским горам

25.07.2022 22:21

Топ 5 необходимых программ, которые нужно поставить на новый компьютер первым делом

25.07.2022 22:04

Первокурсники ЮУрГУ прошли учебную практику в АО «ГРЦ Макеева»

25.07.2022 17:59

ВТБ начнет прием новых банкнот в 5 и 10 рублей до конца года

25.07.2022 17:07

Жители юга Челябинской области жалуются на перебои с водой

25.07.2022 16:54

В Челябинске строится самый большой скейт парк города

25.07.2022 16:46

Анонсы событий и мероприятий на 26 июля

25.07.2022 16:42

Прокуратура запросила для подельника Тефтелева 11 лет лишения свободы

25.07.2022 16:38

Чиновников тревожат пьяные на пляжах

25.07.2022 16:18

«Ростелеком» обеспечит связью «Парижский полумарафон» в Челябинской области

25.07.2022 16:16

Дети сотрудников АО «ГРЦ Макеева» продолжают с удовольствием отдыхать в загородных здравницах

25.07.2022 16:10

Во вторник в Челябинской области ожидаются грозы

25.07.2022 16:06

Для жителей челябинских посёлков Экодом и Новый Кременкуль изменили схему выезда

25.07.2022 15:47

Бунт в ИВС Пласта

25.07.2022 15:34

Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной

25.07.2022 14:55

В Челябинске прокуратура нашла нарушения при капремонте фасадов домов: жильцам о работах не сообщили

25.07.2022 14:50

билайн бизнес запускает сервис облачных видеоконференций «rOOm»

25.07.2022 14:38

Из детского лагеря ушли два юных миассца

25.07.2022 14:29

ММК организовал летний отдых для детей с тяжёлыми заболеваниями

25.07.2022 14:27

Чебаркулец шантажировал девушку интимными фотографиями

25.07.2022 14:05

На М-5 введено ограничение для большегрузов

25.07.2022 14:00

ММК осваивает выпуск новой импортозамещающей продукции

25.07.2022 13:26

Глава Челябинска поручила рассказать жителям, какие цветы украшают городские клумбы

25.07.2022 12:58

Прокуратура передала в суд дело подельника Чернобровина

25.07.2022 12:50

Можно ноги переломать: ситуация с отрытыми люками в Челябинске не меняется

25.07.2022 12:44

В Челябинске нашли подрядчика для строительства детского сада в «Парковом-2»

25.07.2022 12:23

Котова: Разберитесь с теми, кто покупает вторсырье. Те, кто сдают, деньги пропивают на детских площадках

25.07.2022 12:00

Челябинцы продолжают жаловаться на нескошенную траву во дворах

25.07.2022 11:46

Челябинцы жалуются на ночные алкомаркеты

25.07.2022 11:29

Более 120 тысяч челябинцев посетили городские пляжи с начала лета

25.07.2022 11:14

В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет

25.07.2022 11:06

Плацкартные вагоны нового модельного ряда начнут курсировать с 24 июля в составе фирменного поезда №13/14 «Южный Урал»

25.07.2022 11:01

В Челябинске начали ремонтировать жуткое «подземелье» у «Детского мира»

25.07.2022 10:57

Отец Варфоломей: Россия, Украина, Беларусь – мы все русские

25.07.2022 10:34

Чиновники определились с местами для творчества уличных художников

25.07.2022 10:31

В Челябинске стартует очередной этап опрессовки

25.07.2022 10:20

На трассе М-5 водитель фуры уснул за рулем