Благотворительный фонд РМК подарил детской областной больнице аппарат для гемодиализа

Важный и значимый подарок для оказания медицинской помощи самой сложной категории маленьких пациентов получила Челябинская областная детская клиническая больница (ЧОДКБ) от благотворительного фонда Русской медной компании (РМК) – аппарат для острого гемодиализа. Теперь у десятков малышей увеличились шансы на качественную и полноценную жизнь.

Маленькому Севе скоро исполнится пять лет. Последние семь месяцев вместо своей детской комнаты он живет в палате детской областной больницы. Медсестры и доктора для него уже стали второй семьей. Смелый мальчишка, а процедура гемодиализа – болезненная, даже по вечерам здесь «подрабатывает». Помогает людям в белых халатах. Гемодиализ в буквальном смысле слова спас ему жизнь. Сейчас мальчишка ждет пересадки почки.

«Как у тебя дела сегодня?», - интересуется у мальчика больничная медсестра

Если раньше диагноз «острая почечная недостаточность» детям в Челябинской области ставился в единичных случаях, то сейчас эта цифры растут в геометрической прогрессии. В 2020 году процедур гемодиализа в год было проведено 64, в 2021 году уже сто. За 7 месяцев этого года через отделение реанимации и интенсивной терапии №2 по жизненным показателям было проведено 93 сеанса гемодиализа.

«Чаще всего это детки, которые перенесли кишечную инфекцию и на этом фоне у них развилась острая почечная недостаточность. У ребенка полностью исчезает мочеиспускание и на фоне того, что организм не может выводить жидкость вместе с продуктами распада, происходит интоксикация организама, происходит достижение предельный уровень продуктов распада в организме. Этот аппарат помогает спасать детей, чтобы они не погибли от острой почечной недостаточности», – говорит заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии №2 детской областной клинической больницы Мария Захарова.

Аппарат, о котором говорит заведующая отделением детской реанимации – новый аппарат для гемодиализа. Это процедура, которая позволяет очищать организм пациента с нарушенной работой почек от лишней жидкости и токсинов. Это подарок от благотворительного фонда «Русской медной компании». Раньше в детской областной клинической больнице он был только один.

«Так как единственный аппарат работал на износ, это часто приводило к постоянным сбоям, дважды прибор приходилось ремонтировать. А в этом случае оказать экстренную помощь гораздо сложнее. Поэтому мы решили помочь Челябинской детской клинической больнице и приобрели ещё один современный аппарат для проведения экстренного гемодиализа. Если детям нужна помощь, они должны получить её своевременно», - говори руководитель благотворительного фонда РМК Марина Горшкова.

«Помощь должна оказываться в самых современных условиях и по самым современным стандартах. Чтобы сегодня это делать необходимо самое современное оборудование и расходные материалы, потому что люди приходящие сюда со своим ребенком просят одно –жизнь. Без новых технологий, без технологичного оборудования этого сложно добиться. Если раньше почечная недостаточность это были единичные случаи, то сейчас это десятки. Конечный этап – это пересадка почки», - отмечает главный педиатр Челябинской области, главный врач детской областной клинической больницы Галина Киреева.

Новый аппарат для гемодиализа немецкого производства. В отличии от старого «собрата» он может работать без перерыва почти трое суток. Если раньше деткам, чтобы попасть на эту процедуру приходилось ждать в очереди по 12-16 часов, то сейчас это время сократиться. А это значит, что у многих ребятишек, как и маленького Севы будет больше шансов не просто остаться в живых, а вернутся к полноценной жизни.