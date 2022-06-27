Благоустройство Сада камней и инклюзивного сквера в Челябинске скоро начнется

Благоустройство Сада камней и первого инклюзивного сквера в Челябинске скоро начнется.

Как сообщил в понедельник, 27-го июня, глава Центрального района Виктор Ереклинцев, до аппаратного совещания он разговаривал с Агентством инновационного и инвестиционного развития Челябинска, специалисты которого пообещали сдать всю документацию по Саду камней до конца недели.

Что касается инклюзивного сквера на пересечении Труда и Володарского, то сегодня, рассказал Виктор Ереклинцев, был получен альбом.

«Смотри пока конструктивные решения. До конца недели ожидаем всю сметную документацию и уже планируем запустить все в работу», - отметил чиновник.

Глава города Наталья Котова попросила главу Центрального района держать данный вопрос на контроле, отрабатывая его в ежедневном режиме.

«Я постоянно на связи и с АИИР, и с подрядчиками, которые «с колес» отрабатывают все замечания. Торопим их, конечно», - заверил Виктор Ереклинцев.