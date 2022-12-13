13.12.2022
Сенсорный сад в первом инклюзивном сквере Челябинска вырастят весной 2023-го
13.12.2022
Премия «Серебряный Лучник» – Урал объявила состав жюри
13.12.2022
В Карталах украли оборудование для розлива пива
13.12.2022
За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 104, умерло двое
13.12.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до 21 декабря
13.12.2022
Рентгенохирургу кардиоцентра в Челябинске присвоено звание заслуженного врача РФ
Сенсорный сад в первом инклюзивном сквере Челябинска вырастят весной 2023-го
В следующем году на Труда – Володарского установят и карусель для инвалидов
12.12.2022
В Челябинске создадут сквер с площадкой для четвероногих и скейт-парком
07.12.2022
Администрация Копейска ответила на критику Народного фронта по новому скверу в Горняке
06.12.2022
В Курчатовском районе Челябинска создают новогоднее настроение
02.12.2022
Пять малых городов Челябинской области претендуют на федеральное финансирование проектов благоустройства
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022