Сенсорный сад в первом инклюзивном сквере Челябинска вырастят весной 2023-го

Основные работы в первом инклюзивном сквере Челябинска завершены. Весной 2023 года на пересечении улиц Труда и Володарского вырастят сенсорный сад, создадут тактильную тропу, смонтируют карусель с расширенными возможностями использования и установят видеонаблюдение.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» глава Центрального района Виктор Ереклинцев, на карусели смогут кататься маломобильные челябинцы – на нее можно будет заезжать на инвалидной коляске.

Что касается сенсорного сада, то это будет пространство, в котором гости почувствуют позитивное влияние растений и природных материалов. По тактильной тропе - специально оборудованной дорожке из натуральных материалов (гальки, щебня, гранита и дерева) – челябинцы смогут прогуливаться босиком; такая ходьба обещает быть полезной для стоп.

После весеннего обустройства специализированных комплексов и форм и монтажа системы видеонаблюдения состоится официальное открытие сквера. Тем, что уже получилось на Труда – Володарского, Виктор Ереклинцев в целом доволен. По его словам, единственный недостаток нового общественного пространства – его размеры.

«Тесновато, конечно, но здесь ничего не изменить, к сожалению. Площадь сравнительно небольшая, об этом нюансе я говорил и раньше», - отметил глава Центрального района.

Напомним, при работе над проектом инклюзивного сквера специалисты центра развития городской среды Челябинска опирались на мнение родителей особенных детей, общественников, экспертов. В начале 2022 года Виктор Ереклинцев отмечал, что при изучении опыта других городов, где появлялись подобные общественные пространства, челябинцы обнаружили ряд ошибок, допущенных по причине того, что их создатели не привлекали к проектированию экспертов. Чтобы не повторять промахов предшественников, Челябинск решил начать работу над проектом именно с взаимодействия с людьми, знающими о проблемах доступности городской среды изнутри, а не понаслышке.

В результате было создано полностью безбарьерное пространство с детской и спортивной площадками в центре, с разными видами покрытий по периметру.

Зона для пикников, место для тихого отдыха, качели нескольких видов, шахматный стол, скамейки, урны, современное освещение, дополнительное озеленение территории (при том, что все деревья, что уже росли здесь, были сохранены) – все это реализовано в текущем сезоне. Весной будут доделаны последние штрихи, и сквер приобретет завершенный вид.

Напомним, идею, которую Центральный район вынашивал продолжительное время, поддержали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и мэр южноуральской столицы Наталья Котова.