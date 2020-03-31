Блиц-опрос Алексею Текслеру по коронавирусу

Информационное агентство «Урал-пресс-информ» продолжает рубрику «Пять острых вопросов по коронавирусу». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ответил на вопросы наших читателей.

- Будут ли обрабатывать улицы в Челябинской области по примеру Москвы?

- Да, в Челябинской области введен особые режим уборки городов. Уже сегодня Челябинск продемонстрирует примеры такой работы. Вчера мы обсудили этот вопрос с главой города. Если опыт будет удачным, то будет распространять его и на другие города области.

- В Москве сейчас разрешено завозить не более 500 туристов из-за рубежа в день, у нас – не более 200.Какие прогнозы?

- Число вернувшихся с 15 по 29 марта в Челябинскую область из-за рубежа оценивается в 12 тысяч человек. 20% из них прибыли из Казахстана, чуть меньше - из Таиланда, ОАЭ и Турции. Статистики по ожидаемому возвращению граждан нет. Но в ближайшие дни не планируется прибытие заграничных рейсов. У 290 туристов, прилетевших в Челябинск на прошлой неделе чартерным рейсом из Таиланда, предварительные тесты на коронавирус оказались отрицательными. Сейчас они находятся на карантине, позднее мы повторим анализ.

- Будут ли применены санкции к гражданам, которые продолжают активно гулять по общественным местам?

- Мы договорились с полицией и Росгвардией о патрулировании общественных мест и мест отдыха горожан. Пока в их полномочиях только настоятельно требовать покинуть места, думаю, в ближайшее время полномочия расширят. Сегодня планируется внести изменения в КоАП по увеличению штрафов за несоблюдение режима. Сейчас административные нарушения фиксирует полиция и передает в Роспотребнадзор. В ближайшее время процедура будет упрощена.

- В это время года фрукты и овощи в магазинах, в основном, привозные. Не возникнет дефицита?

- Сейчас во всех магазинах области фрукты и овощи в наличии и в большом ассортименте. Запас есть как на наших, так и федеральных складах. Активно работаем с оптовиками по этому направлению, ведем ежедневный мониторинг.

- Маски в регион поступили, когда они появятся в аптеках?

- У нас в приоритете обеспечение масками медработников, соцслужбу, сотрудников МВД и Росгвардии. Также необходимо обеспечение резерва. Ждем поступления в ближайшее время большой партии масок, информациию о распределении в аптеки области дадим отдельно. Поручил УФАС и прокуратуре контролировать цены.