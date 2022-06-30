Более 15 тысяч заявлений: в Челябинске опубликовали результаты приемной кампании в первые классы

В Челябинске на первом этапе приемной кампании, который стартовал первого апреля и заканчивается сегодня, 30-го июня, от родителей будущих первоклассников было подано 15 тысяч 262 заявления (данные на десять утра).

Как отмечают в пресс-службе мэрии, в первый этап заявления принимают от мам и пап детей, проживающих на закрепленной территории, а также имеющих право на предоставление места во внеочередном, первоочередном порядке (по месту жительства) и преимущественное право приема в образовательные организации, в которых обучаются их братья или сестры.

«В последнее время все больше родителей подают заявление в электронном виде, – отмечают в комитете по делам образования Челябинска. – Однако в любом случае родителю необходимо предоставить в школу оригиналы документов».

Прием заявлений закончится сегодня в 18 часов. В течение трех рабочих дней в каждой образовательной организации будет издан распорядительный акт о приеме на обучение. Информацию о зачислении ребенка можно получить в школе, в информационных системах статус заявления изменится на «Направлен в ОО».

В период с первого по пятое июля прием заявлений не осуществляется, прием граждан в школах не ведется. В этот период происходит подготовка ко второму этапу приемной кампании – на свободные места. Так, до 11-ти утра пятого июля информация о свободных местах публикуется на сайтах образовательных организаций, а также в тематической рубрике официального сайта комитета по делам образования Челябинска.

Второй этап приемной кампании стартует с девяти утра шестого июля. Заявления в этот период подаются на свободные места вне зависимости от места жительства.

В комитете по делам образования напоминают, что задача муниципалитета – обеспечить каждого ребенка местом в общеобразовательной организации. В самом комитете, а также в его структурных подразделениях в каждом районе Челябинска работают телефоны горячих линий, за данным направлением закреплены специалисты. Во всех спорных или конфликтных ситуациях комитет рекомендует обращаться в муниципальный орган управления образованием.