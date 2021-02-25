В девятый раз «ЧЕЛоВЕК ТЕАТРА» выходит на сцены Челябинска

Более 1,6 тыс. работников ЮУЖД сделали прививку от COVID-19 в клиниках сети «РЖД-Медицина»

В клиниках сети «РЖД-Медицина» на Южно-Уральской магистрали проводится прививочная кампания против COVID-19. С января пункты вакцинации в медучреждениях работают в Челябинском, Златоустовском, Курганском и Оренбургском регионах дороги. В настоящий момент вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») привито более 1,6 тыс. сотрудников.

Профилактические прививки в первую очередь ставятся медицинскому персоналу и железнодорожникам, которые контактируют с большим количеством людей. Это работники вокзалов и поездных бригад, билетные кассиры. Также в зоне повышенного внимания те, кто обеспечивает движение поездов – диспетчеры, машинисты и их помощники, монтеры пути, осмотрщики вагонов. Их своевременная вакцинация помогает обеспечивать устойчивую работу транспорта, повышать безопасность пассажирских и грузовых перевозок. Прививка делается бесплатно.

Кабинеты для проведения вакцинации оснащены необходимым медицинским оборудованием, обеспечивается контроль соблюдения «холодовой цепи» при хранении и транспортировке вакцины.

*****

На Южно-Уральской магистрали железнодорожные учреждения здравоохранения имеются в каждом регионе. Все больницы сети «РЖД-Медицина» (частные учреждения здравоохранения) оснащены современным оборудованием, а также укомплектованы высококлассными специалистами. ЧУЗ активно участвуют в прививочной кампании.