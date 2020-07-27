Более 270 семей из Коркино, Челябинска и Копейска получили в июле ключи от новых квартир

В Челябинской области в июле этого года счастливыми обладателями новых квартир стали 277 семей, ранее проживавших в аварийных бараках.

В новостойки, возведенные в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", во втором месяце лета въезжают 143 челябинских семейства, 68 коркинских семей и 66 - копейских.

В столице Южного Урала бывшие жильцы аварийных бараков заселяются в новостройки по адресам: улица 2-ая Эльтонская, 61 и 61-Б микрорайона "Чурилово". Перевозить вещи новоселы могут уже с этой недели.

В числе первых обладателей ключей от новой квартиры в доме №61 на 2-ой Эльтонской стала семье пенсионеров из Копейска, ранее проживавшая в одноэтажном бараке по улице Фруктовой, построенном еще в послевоенное время.

Теперь качество жизни пожилых людей, пол в старой квартире которых гнил, а крыша протекала (плюс ко всему топить жилье с печным отоплением приходилось дровами и углем), ощутимо изменится, как и жизнь других новоселов.

Рядом с новыми домами в Чурилово обустроены общая детская и спортивная площадки, предусмотрены места для парковки. Из социальных объектов по соседству с новостройками есть уже работающий детский сад, в планах - строительство второго детсада и школы.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, в текущем году по поручению главы региона Алексея Текслера на переселение жителей аварийных домов из областного бюджета направили два миллиарда рублей. Еще 454 миллиона федеральных средств было получено от Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В общей сложности в 2020-м и 2021-м годах новые квартиры по жилищному нацпроекту получат около трех тысяч жителей непригодных для проживания домов в Верхнем Уфалее, Копейске, Кыштыме, Миассе, Златоусте, Карабаше, Магнитогорске, Троицке, Усть-Катаве, Челябинске, а также в Пластовском, Саткинском, Троицком и Увельском районах.