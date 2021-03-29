Более 90 тысяч южноуральцев уже полностью привито от ковида

В Челябинской области поставили первый компонент прививки от против коронавирусной инфекции COVID-19 более 140 тысяч жителей, из них полностью привито более 90 тысяч человек.

«В Челябинской области 119 тысяч 531 житель поставил первый компонент вакцины "Спутник V", из них 90 тысяч 490 человек уже закончили вакцинацию вторым компонентом», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона.

Всего на данный момент в Челябинскую область поступило 140 тысяч 692 тысячи доз вакцины Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V» (создан учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи совместно с РФПИ). Плюс в сентябре 2020 года была пилотная партия - 42 дозы. Вакцина приходит в регион в постоянном режиме.

В регионе работает более 115 пунктов вакцинирования в 63 больницах Челябинской области. Они охватывают всех жителей.

Все желающие могут в режиме онлайн записаться на вакцинацию через сайт «Госуслуги».

При этом в Челябинской области сохраняется устойчивый тренд на снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией – сокращается число выявляемых случаев ковида за сутки, уменьшается число госпитализированных, растет число выздоравливающих.

Всего с начала пандемии в области зарегистрировано более 56 тысяч случаев заболевания COVID-19. Выздоровели и выписаны из больниц более 50 тысяч южноуральцев. Продолжают лечение менее четырех тысяч человек.

В регионе сохраняется высоким охват тестирования на ковид. В министерстве отметили, что по количеству проводимых ПЦР тестов Челябинская область входит в число регионов-лидеров.

Для выявления бессимптомных носителей вируса в области продолжается практика еженедельной бесплатной диагностики на ковид в торгово-развлекательных комплексах.

В 2021 году в Челябинской области планируют привить от коронавирусной инфекции более 1,6 миллиона жителей – это 60 процентов от взрослого населения региона.

Ранее инфекционист рассказала южноуральцам, как лучше подготовиться к вакцинации, какие есть противопоказания, какие могут быть последствия после прививки и можно ли поставить только один компонент препарата. Кроме того, жителям пояснили, заразен ли человек в первые недели после прививки и нужно ли опасаться общения с ним.