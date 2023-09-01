Более двух тысяч осужденных в Челябинской области сели за парты первого сентября

В исправительных учреждениях Челябинской области сегодня, первого сентября, прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Новый учебный год начался для более чем двух тысяч осужденных.

Как отмечают в пресс-службе регионального ГУФСИН, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы могут получить как основное общее, так и профессиональное образование.

В 2023-2024 учебном году в подразделениях территориального органа ФСИН России свои двери открыли 17 средних общеобразовательных учреждений: одна школа и 16 учебно-консультационных пунктов. Работают в них 130 учителей. Почти все имеют первую и высшую квалификационные категории.

«В подразделениях УИС региона созданы необходимые условия, чтобы учащиеся смогли получить глубокие знания: оборудованы классы, установлены персональные компьютеры, имеется учебная литература и наглядные пособия», – рассказал начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН области полковник внутренней службы Сергей Третьяков.

К обучению приступили также в десяти профессиональных образовательных учреждениях и трех филиалах.

«Для занятий оборудовано 68 учебно-производственных мастерских и 55 учебно-технических кабинетов и классов», – сообщил начальник отдела трудовой адаптации осужденных полковник внутренней службы Денис Анисимов.

Он уверен, что наличие профессии и опыта работы становится прочным фундаментом новой законопослушной жизни для тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы.

В настоящее время получить профессии, востребованные как в колонии, так и на рынке труда региона, осужденным мужчинам и женщинам будут помогать 128 преподавателей и мастеров производственного обучения.

День знаний в профессиональном училище №238 при женской ИК-5 традиционно, как и в других учреждениях, начался с торжественной линейки (а потом был первый в новом учебном году урок).

Директор Наталья Гаук и преподавательский состав поздравили осужденных с праздником, пожелали им упорства и успехов в учебе. Звучали слова благодарности и в адрес уважаемых учителей. От лица всех учащихся выступила выпускница прошлого года – осужденная Юлия Манина.

После окончания процесса обучения все осужденные, успешно выдержавшие итоговые экзамены, получат аттестаты и дипломы государственного образца, отмечают в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.