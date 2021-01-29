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Более двухсот семей Челябинска получит новое жилье взамен аварийного

В этом году в Челябинске новое жилье взамен аварийного смогут получить более двухсот семей.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, будет завершено расселение людей из 13-ти многоквартирных домов по следующим адресам: улица Гидрострой, 10; Потемкина, 43; Краснознаменная, 7 и 23; улица Сталеваров, 84-А; улица Зудова, 5; Копейское шоссе, 2; Новороссийская, 72 и 72-А; улица Карпенко, 7-А; станция Шагол, 3; переулок 9-й Лобинский, 3; улица Шарова, 28.

«Общая площадь расселения превышает 8,1 тысячи квадратных метра. Будут расселены 63 семьи», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Еще по восьми домам (общая площадь составляет почти 5,9 тысячи квадратных метра) мероприятия по расселению будут инициированы в 2021-м году. Планируется переселить 149 семей из аварийных МКД по следующим адресам: улица Электровозная, 36/38; пост 2098 км, 9; улица Цимлянская, 5; Воровского, 41-А; Челябинская, 14; Новороссийская, 74-А; Копейское шоссе, 4; улица Нахимова, 12.

Кроме того, в текущем году в Челябинске запланирован снос объектов недвижимого имущества общей площадью три тысячи квадратных метров. Это как расселенные аварийные дома, так и объекты недвижимого имущества.

В настоящее время осуществляется снос пяти аварийных домов общей площадью более 1,8 тысячи «квадратов» на улице Стахановцев, 126; Копейском шоссе, 8-А и 12; улице Станционной, 1 и улице 2-й Стройгородок, 6.