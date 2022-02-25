Более шести тысяч человек воспользовались видеотерминалами на ЮУЖД

Более 6,3 тысячи человек воспользовались интерактивными справочными видеотерминалами на вокзалах ЮУЖД с начала работы сервиса (с августа 2021 года).

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, сейчас на вокзалах компании круглосуточно работает 13 интерактивных видеотерминалов. В Челябинской области установлено восемь справочных видеотерминалов – три в здании железнодорожного вокзала Челябинск, по одному – на вокзальных комплексах Златоуст, Миасс, Карталы, Троицк, Магнитогорск. В Оренбургской области три терминала работают на вокзалах Оренбург, Орск, Бузулук. В Курганской области электронными сервисами оборудованы вокзальные комплексы станций Курган и Шадринск – по одному видеотерминалу.

В Челябинской области воспользовались интерактивными справочными видеотерминалами 4,4 тысячи человек, в Оренбургской области – 1,2 тысячи человек, в Курганской – 700 человек.

С помощью справочных видеоматериалов пассажиры могут в интерактивном режиме получить общую информацию о вокзальном комплексе, ознакомиться с каталогом услуг и навигацией по вокзалу, его доступностью для маломобильных граждан. Кроме того, благодаря функции «Видеосправка» есть возможность связаться с оператором колл-центра для получения необходимой информации. Подробную консультацию специалисты кол-центра могут дать на русском и английском языках.

За время работы интерактивных справочных видеоматериалов пассажиры чаще всего уточняли у операторов расписание поездов, наличие, стоимость и правила оформления билетов, путь отправления или прибытия поезда.

В конце прошлого года в терминалах появилась возможность связи с сурдопереводчиком, благодаря чему пассажиры с нарушением слуха могут получить квалифицированную консультацию.

Помимо новых терминалов, справочную информацию о правилах перевозок, графике движения поездов, стоимости проезда, наличии мест в поездах и т.д. пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО «РЖД» и по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).