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Более шести тысяч южноуральцев уже вакцинировались от ковида

Более шести тысяч жителей Челябинской области уже поставили себе прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

«По состоянию на 12 января 2021 года от коронавирусной инфекции привито шесть тысяч 140 человек», - уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона.

В прошлом году в Челябинскую область поступило шесть тысяч 400 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Плюс пробная партия - 42 дозы. Утром 12 января в регион поступило еще 5400 доз вакцины.

Новую партию вакцины от коронавируса в очередной раз распределили по всем муниципалитетам Челябинской области, уточнили в минздраве.

В первоочередном порядке прививают жителей из групп риска - медицинских и социальных работников, учителей школ; преподавателей вузов и ссузов; сотрудников полиции.

В ближайшее время круг первоочередников будет расширен. Прививку смогут поставить пожилые южноуральцы (старше 65 лет), имеющие хронические заболевания, сотрудники крупных предприятий, студенты вузов.

Прививочная компания по гриппу в регионе была завершена в декабре 2020 года, привито около 55% жителей области.

До конца февраля область ожидает 151 тысячу единиц вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.