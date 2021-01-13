Более шести тысяч южноуральцев уже вакцинировались от ковида

Более шести тысяч жителей Челябинской области уже поставили себе прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.
«По состоянию на 12 января 2021 года от коронавирусной инфекции привито шесть тысяч 140 человек», - уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона.
В прошлом году в Челябинскую область поступило шесть тысяч 400 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Плюс пробная партия - 42 дозы. Утром 12 января в регион поступило еще 5400 доз вакцины.
Новую партию вакцины от коронавируса в очередной раз распределили по всем муниципалитетам Челябинской области, уточнили в минздраве.
В первоочередном порядке прививают жителей из групп риска - медицинских и социальных работников, учителей школ; преподавателей вузов и ссузов; сотрудников полиции.
В ближайшее время круг первоочередников будет расширен. Прививку смогут поставить пожилые южноуральцы (старше 65 лет), имеющие хронические заболевания, сотрудники крупных предприятий, студенты вузов.
Прививочная компания по гриппу в регионе была завершена в декабре 2020 года, привито около 55% жителей области.
До конца февраля область ожидает 151 тысячу единиц вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.