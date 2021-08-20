20.08.2021
Более тысячи забытых в уральских поездах вещей найдено через сайт РЖД за 7 месяцев 2021 года
20.08.2021
Делом мальчика, утонувшего в ручье Саткинского района, занимается СК
20.08.2021
Взяточника из колонии Магнитогорска, передававшего сотовые осужденным, оставили на свободе
20.08.2021
Челябинцев приглашают на благотворительный фестиваль «Гимнастика добра»
20.08.2021
В Челябинск чартером прилетели «пятачки»-иностранцы
20.08.2021
В ЧВВАКУШе горит летное поле
Более тысячи забытых в уральских поездах вещей найдено через сайт РЖД за 7 месяцев 2021 года
09.07.2021
В Челябинской области вспыхнула полоса отвода железной дороги
09.07.2021
За полгода в Челябинской области произошло 17 несчастных случаев на ж/д
01.07.2021
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
22.06.2021
Сотрудницу железной дороги травмировал грузовой поезд
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021