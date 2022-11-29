Больницы Челябинской области пополняются специалистами из-за рубежа

В 2022 году 37 медицинских работников, переехавших из-за рубежа на постоянное место жительства в Челябинскую область, изъявили желание устроиться на работу в медорганизации региона.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин на пресс-конференции, посвященной реализации национального проекта «Здравоохранение» в регионе.

По словам замминистра, впервые в этом году минздрав совместно с Главным управлением по труду и занятости населения проводит работу со специалистами, прибывающими из-за рубежа.

«С апреля 2022 года по настоящее время мы провели индивидуальную работу с 37 специалистами (врачами и средним медицинским персоналом), прибывшими из-за рубежа, - рассказал Евгений Ванин. - Из них 18 человек уже подтвердили свой диплом, прошли экзамен для лиц, получивших образование за рубежом, и трудоустроены в медицинские организации области. Еще 14 человек находятся на рассмотрении в Росздравнадзоре, которых мы ведем также индивидуально».

По словам Евгения Ванина, на Южный Урал переселяются из-за рубежа в основном русскоговорящие соотечественники, получившие образование еще в советских вузах и медучилищах. Большая часть из них в совершенстве владеет русским языком. «Одним из обязательных условий допуска к профессиональной деятельности является сдача экзамена по русскому языку, - подчеркнул замминистра. - Для тех медработников, которые испытывают языковые трудности, впервые в этом году на конференции по наставничеству, которые мы проводим ежегодно с медорганизациями, этот вопрос поднимали. Следующий год объявлен президентом Годом наставничества. В рамках реализации проектов мы разработаем программу поддержки таких специалистов».