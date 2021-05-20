Большинство челябинцев поддержали инициативу обязательной регистрации домашних животных

Законодательное Собрание Челябинской области внесло на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы изменения в закон об ответственном обращении с животными. Цель предлагаемых поправок, несомненно, благая – защита братьев наших меньших от безответственного обращения, а также снижение числа брошенных и потерявшихся домашних животных, попадающих на улицы. Для этого предлагается обязать хозяев регистрировать своих питомцев. В настоящее время документ находится на стадии рассмотрения Советом Государственной Думы законопроекта, внесенного в Государственную Думу.

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС выяснили отношение челябинцев к данной законодательной инициативе, отметив, что идея обязательной регистрации домашних кошек и собак близка большинству горожан.

Большинство челябинцев, принявших участие в опросе (47,7%), поддержали идею обязательной регистрации домашних питомцев.

В контрастной группе – тех, кто идею обязательной регистрации домашних кошек и собак не поддерживает, 38,8% опрошенных. Чаще так отвечали мужчины, респонденты в возрасте 25-44 лет, а также малообеспеченные по субъективным оценкам горожане.

Более чем каждый десятый опрошенный (13,5%) затруднился ответить на данный вопрос.

Напомним, что авторы законопроекта считают, что это в интересах самих владельцев животных, в случае их добросовестности, поскольку регистрация поможет быстрее возвращать зверей домой, если они потеряются. Ну а безответственный владелец, возможно, передумает оставлять животное без надзора на улице и предпочтет правильно определить его дальнейшую судьбу и передать в надёжные руки. Однако, как и любая инициатива, предполагающая какую-либо активность со стороны людей, идея обязательной регистрации не получила стопроцентного одобрения.