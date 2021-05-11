Большинство родителей недовольны качеством образования в школе

Половина родителей российских школьников заявили, что недовольны качеством образования в школе. Довольны уровнем образования в школе 33% родителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса образовательной компании MAXIMUM Education.

Родители 38% школьников заявили, что в дополнение к школе их дети занимаются с репетитором. 25% респондентов рассказали, что их дети в дополнение к школе занимаются на курсах. 33% родителей заявили, что их ребенок не получает дополнительное образование за пределами школы.

31% опрошенных родителей (из тех, чьи дети занимаются дополнительным образованием за пределами школы) заявили, что тратят ежемесячно на репетиторов или курсы до одной тысячи рублей. Почти четверть опрошенных, 24%, признались, что тратят на репетиторов или курсы более семи тысяч рублей в месяц.

Большинство опрошенных родителей (60%) планируют, что после окончания школы их ребенок поступит учиться в российский вуз. 12% респондентов заявили, что их ребенок после школы пойдет учиться в техникум или колледж, 3% планируют поступление ребенка в зарубежное учебное заведение. Четверть опрошенных ещё не определились с будущим своего ребенка.

Самым популярным мотивом родителей по выбору для обучения после школы техникум и колледж стало желание самого ребенка. Об этом рассказали 49% опрошенных. 44% родителей не видят смысла обучения в десятом классе, 23% отметили в качестве причины отсутствие необходимости сдавать ребенку ЕГЭ, 17% - проще поступить на бюджет.