11.05.2021
В Челябинске начнут отключать горячую воду
11.05.2021
В Челябинской области ковид унес жизни 2,7 тысячи южноуральцев
11.05.2021
Большинство родителей недовольны качеством образования в школе
11.05.2021
В Челябинской области снимают ограничение на движение большегрузов по трассам
11.05.2021
В Челябинской области маршрутка сбила девочку на переходе
11.05.2021
В Челябинске стартует первый фестиваль Авторского кино
Большинство родителей недовольны качеством образования в школе
28.04.2021
«Последний звонок» для выпускников Челябинска прозвучит раньше обычного
27.04.2021
В 2021 году ЕГЭ стартует 31 мая, ОГЭ и ГВЭ – 24 мая
22.04.2021
Инициатива мэра: в Челябинске создан муниципальный Центр по разрешению школьных конфликтов
21.04.2021
В августе на каждого школьникам и будущего первоклассника будет выплачено по 10 тысяч
Середина мая в Челябинской области будет по-летнему жаркой, а потом дожди и прохлада
10.05.2021
В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
09.05.2021
Южный Урал празднует Великую Победу
08.05.2021
В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы
06.05.2021
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021