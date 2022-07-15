Большой праздник: Магнитогорск отметил День города и День металлурга

В арене «Металлург» Магнитогорска (Челябинская область) состоялось празднование Дня города и Дня металлурга, посвященное 90-летию ПАО «ММК».

С двумя важными праздниками жителей Магнитки поздравила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Магнитогорцы, дорогие друзья, для меня огромная радость и большая честь быть сегодня вместе с вами. Прежде всего, я хочу поздравить всех жителей Магнитогорска, всех работников, ветеранов Магнитки сразу с тремя замечательными праздниками: с Днем города, Днем металлурга и 90-летием Магнитогорского металлургического комбината. Ваш комбинат не просто флагман отечественной металлургии, а без преувеличения предприятие-легенда, объединившее вокруг себя тысячи талантливых, трудолюбивых людей со всех уголков страны и ставшее живым символом отечественной промышленности», - отметила Валентина Матвиенко.

Почетная гостья выразила самые теплые слова признательности всем, кто трудится на Магнитке сегодня.

«От всего сердца поздравляю вас, искренне желаю комбинату новых побед, успехов, жителям славного города Магнитогорска счастья, благополучия и всего самого доброго», - сказала Валентина Матвиенко.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, указом президента РФ Владимира Путина за большой вклад в развитие металлургической промышленности и высокие производственные показатели коллектив Магнитогорского металлургического комбината награжден почетным знаком РФ «За успехи в труде».

Почетный знак Валентина Матвиенко вручила председателю Совета директоров ПАО «ММК» Виктору Рашникову.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также обратился к жителям и металлургам Магнитка со словами поздравлений: «Очень рад сегодня присутствовать вместе с вами, отмечать День металлурга, День города, 90-летие нашего легендарного Магнитогорского металлургического комбината. Сегодня мы славим героев Магнитки всех поколений. Мы помним тех комсомольцев, которые приехали в 1929 году и начали стройку, в 1932 году была первая плавка. Мы помним подвиг магнитогорцев во время Великой Отечественной войны – именно здесь ковалась Победа, мы помним, как развивался комбинат, помним, как было непросто в 90-х, но комбинат смог буквально за несколько десятилетий стать лучшим металлургическим производством во всем мире. Дорогие друзья, в этом ваша огромная заслуга. Магнитогорск для нас - важнейший город. Мы строим новые школы, детские сады, обязательно построим новую больницу, мы будем делать все, чтобы город развивался, стал лучше. Поздравляю вас с праздником!».

Виктор Рашников в своем приветственном слове сказал следующее: «Дорогие магнитогорцы, я рад приветствовать вас на столь значимом для всех нас сегодня торжестве - Дне металлурга, Дне города. Все мы знаем, что этот год для нас особенный – 90 лет нашему Магнитогорскому металлургическому комбинату. Следуя доброй традиции, мы стараемся запускать новые проекты в День металлурга. И сегодня мы запустили комплекс газоочистки установок в конвертерном цехе. Мы запустили аспирационную установку в электроцехе, были на строительстве коксовой батареи №12 мощностью два с половиной миллиона тонн. Я хочу сказать, что по нашим расчетам с пуском новых проектов с 2025 года Магнитогорск должен соответствовать статусу чистого города. Я говорю большое спасибо нашим ветеранам, спасибо всем подразделениям комбината, хочу поздравить всех сегодня с праздником, пожелать успехов, здоровья, счастья, благополучия».

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В рамках празднования Дня города и Дня металлурга состоялось награждение лучших работников ММК почетными грамотами и благодарностями Совета Федерации, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», почетными званиями «Заслуженный металлург РФ» и почетными грамотами ММК, сообщает пресс-служба областного правительства.

Отметим, череда праздничных мероприятий продолжится в славном южноуральском городе трудовой доблести и в выходные, 16 и 17 июля.