Братская могила в Рубежном

Специальный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганской Народной Республике Михаил Бондаренко вчера, 11 мая, побывал в городе Рубежном.

Михаил побеседовал со старшим прапорщиком гражданской зашиты МЧС ЛНР Андреем Кузнецовым – на месте братской могилы.

- Где мы сейчас и что здесь происходит, сколько «двухсотых» сегодня было предано земле?

- Мы находимся на месте братской могилы погибших гражданских людей во время войны в 2022 году. С 29 апреля собираем с совместно с волонтерами МЧС ЛНР людей, погибших в городе, и хороним их здесь. Одну траншею уже зарываем, была выкопана вторая. Сегодня мы уже нашли пять человек. Люди подходят, адреса дают. Если есть возможность, достаем их и отвозим сюда.

- Сколько здесь захоронено человек?

- На данный момент около 130-ти, из них 70 человек – опознаны, остальные – нет.

Как рассказал Михаил Бондаренко, во время нахождения в Рубежном он не раз проезжал мимо убитых украинских военных, тела которых были разбросаны по разным районам города, некоторые трупы уже обгладывали собаки.