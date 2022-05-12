12.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 13 мая
12.05.2022
ВТБ: российские туристы во время майских праздников увеличили спрос на путешествия поездами
12.05.2022
В Челябинской области пройдут массовые соревнования по спортивному ориентированию
12.05.2022
Программы Исторического музея к 9 Мая увидели 30 тысяч человек
12.05.2022
ЧЦЗ стал победителем всероссийского конкурса «Корпоративный календарь-2022»
12.05.2022
История Челябинска в лицах и судьбах
Братская могила в Рубежном
12.05.2022
Луганские врачи оказали медпомощь жителям освобожденного Рубежного
12.05.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 19 мая
11.05.2022
Новая льгота для семей военнослужащих – квота на обучение в вузах
11.05.2022
Театр «Омнибус» подарил Чебаркульской танковой дивизии «Стихийное бедствие»
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022