28.10.2021
В Челябинской области откорректировали график доставки пенсии в нерабочие дни
28.10.2021
В Челябинске за кражу электросамокатов задержаны двое нетрезвых мужчин
28.10.2021
Экс-начальник Ростехнадзора Магнитогорска вернет государству миллион
28.10.2021
В Челябинске выясняют обстоятельства схода железнодорожных вагонов
28.10.2021
В Челябинской области число случаев ковида превысило 109 тысяч
28.10.2021
Инсульт: обезвредить за четыре часа
Бюджет Челябинской области пополнился почти на четыре миллиарда
20.10.2021
Доходы бюджета Челябинской области увеличатся на 3,9 миллиарда рублей
30.09.2021
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
28.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
29.10.2020
Депутаты одобрили поправки в бюджет Челябинской области
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021