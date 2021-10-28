Бюджет Челябинской области пополнился почти на четыре миллиарда

Доходная часть бюджета Челябинской области пополнилась почти на четыре миллиарда рублей. Дополнительные средства направят на решение социально значимых задач и поддержку муниципалитетов области.

В четверг, 28 октября, депутаты Законодательного собрания региона одобрили изменения главного финансового документа.

Как сообщил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, корректировка областного бюджета обусловлена необходимостью изменения его параметров с учетом ожидаемого исполнения по доходам, уточнения объема федеральных средств, а также отдельных направлений расходов.

Объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета увеличен на три миллиард 221,4 миллиона рублей в связи с уточнением прогноза собственных поступлений. Объем поступлений из федерального бюджета увеличен на 814,564 миллиона рублей.

Из дополнительных собственных доходов предусматривается направить один миллиард 798 миллионов 160,36 тысячи рублей на решение социально-значимых вопросов местного значения. Челябинск получит 725 миллионов 513,95 тысячи рублей на развитие сети дошкольных образовательных организаций.

На обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в связи с увеличением контингента обучающихся выделено 697 миллионов 746,04 тысячи рублей.

Дополнительная федеральная помощь в размере 480 миллионов рублей будет направлена на финансовое обеспечение дорожной деятельности. На стимулирование программ развития жилищного строительства регион получит 273,795 миллиона рублей из средств резервного фонда Правительства РФ. На создание модельных муниципальных библиотек области выделено 25 миллионов рублей, на поддержку сельхозпроизводства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства – 15,741 миллиона рублей, на господдержку отрасли культуры – 15,222 миллиона, на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров – 4,8 миллиона рублей.

Помимо этого, уменьшен объем средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 33 миллиона 866,19 тысячи рублей в связи с переносом периода реализации отдельных мероприятий на 2022 год

С учетом предлагаемых изменений доходы и расходы областного бюджета составят 225 миллиардов 762 миллиона 943,7 тысячи рублей. Бюджет остается бездефицитным.

«Продолжается поступательное развитие области и дополнительные средства будут направлены на решение приоритетных задач», - подчеркнул председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш.

Законопроект принят в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения.