Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей

Бюджет Челябинской области вырастет почти на три миллиарда рублей. Средства поступят с федерального уровня и будут направлены на социально-значимые расходы.

В четверг, 30 сентября, депутаты Законодательного Собрания региона на очередном заседании рассмотрели внесение изменений в главный финансовый документ области и корректировку отдельных направлений расходов.

По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, дополнительные трансферты из федерального бюджета составят два миллиарда 954,4 миллиона рублей.

По словам председателя Законодательного собрания области Владимира Мякуша, повышенный объем расходов в сфере здравоохранения заложен сегодня на всех уровнях, и очередная корректировка регионального бюджета коснулась важнейших направлений медицинской сферы.

Большая часть из дополнительно выделенных региону средств – один миллиард 573,8 миллиона рублей – будет направлено на оказание медицинской помощи южноуральцам, в том числе с заболеванием новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.

На оплату отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решением правительства РФ в прошлом году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку предусмотрено 273,1 миллиона рублей.

Челябинская область также получила 148,8 миллиона рублей из средств резервного фонда Правительства РФ на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Область также получит 78,25 миллиона рублей на проведение углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию южноуральцев, перенесших новую коронавирусную инфекцию.

«В Челябинской области делается всё возможное для преодоления ситуации, связанной с коронавирусом, и дополнительная финансовая помощь будет направлена на те сферы медицины, где она необходима уже сегодня», - прокомментировал поправки в бюджет Владимир Мякуш.

Региону также выделено 119,388 миллиона рублей на модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней, и 84,9 миллиона рублей – на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

«Кроме этого, федеральные средства будут направлены на обеспечение лекарственными препаратами и продуктами лечебного питания детей-инвалидов, создание единого цифрового контура в здравоохранении, развитие материально-технической базы детских поликлиник и другие направления», - отметил в своем докладе министр Андрей Пшеницын.

Помимо этого, регион получит 215,2 миллиона рублей на создание и модернизацию региональных объектов спортивной инфраструктуры.

На компенсацию затрат производителям муки и предприятиям хлебопекарной промышленности планируют направить 272,8 миллиона рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета в 2021 году по доходам и расходам составляют 221 миллиард 820,9 миллиона рублей. Бюджет продолжит оставаться бездефицитным.