Бывшая хозяйка просит вернуть ей пса Грея, которого сама же просила усыпить

Новый возможный поворот событий наметился в судьбе пса Грея, которого хозяйка в январе этого года оставила привязанным около ветеринарной клиники. В сопроводительной записке она просила усыпить его. Но ветеринары клиники «Добрый хвост» решили не усыплять собаку, а лечить. Позже Грея приютила у себя жительница Челябинска Ирина, он уже освоился на новом месте в любящей семье. Однако теперь бывшие хозяева просят вернуть Грея обратно.

Главному врачу ветеринарной клиники «Добрый хвост» Баграту Агажанову пришло официальное письмо от Управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Челябинской области. В ведомство обратился некий гражданин Ческидов с просьбой оказать ему содействие в возврате собаки, якобы ее просто оставили в клинике.

Баграт Агажанов на своей станице в Инстаграм написал, что Ческидов звонил в клинику и представлялся бывшим мужем той самой горе-хозяйки, которая безжалостным способом избавилась от своей собаки.

«Мы, как и всех других претендентов, пригласили того мужчину на собеседование, договорились на конкретный день и время, ждали-ждали, но не дождались его, мужчина не явился, на связь больше не выходил. И вот спустя месяц такое письмо! Где эти люди были раньше, когда собаке требовалось дорогостоящее лечение? Почему объявились спустя полтора месяца, когда пес здоров и имеет годовой запас диетического корма?», - задается вопросом Баграт Агажанов.

Напугана такой возможностью и новая хозяйка Грея Ирина, она категорически не хочет расставаться со своим любимцем, который за это время стал членом семьи. Ветеринар отмечает, что они будут бороться до последнего. В прошлый раз к спасению Грея подключался депутат Госдумы Владимир Бурматов, ветклиника обратилась к нему за помощью и в этот раз.

А мы продолжаем следить за ситуацией вокруг Грея и надеемся на здравомыслие всех сторон, участвующих в его судьбе. Как тут не вспомнить слова Маленького принца, что мы в ответе за тех, кого приручили. Тем более, что собака человека никогда не предаст, это человек может четвероногого друга по меркантильным соображениям обречь на смерть, привязав его в январский мороз к ручке подъездной двери. Что – вариантов не было? Отдать в добрые руки, даже просто на улице отпустить – и то гуманнее, чем лишать жизни…