Бывший главный омоновец Челябинска посетил бойцов в ЛНР и ДНР

Член совета ветеранов, бывший командир челябинского ОМОН, кавалер трех орденов Мужества, полковник полиции в отставке Сергей Резвый посетил Республики ЛНР и ДНР, где встретился с бойцами ОМОНа из Челябинской области.

Сергей Резвый передал бойцам письма поддержки от учащихся школы №5 города Челябинска, а также теплые вещи от родных и близких людей.

Напомним, что в марте, председатель совета ветеранов территориального управления Антон Николаев организовал выездное концертное выступление в поддержку военнослужащих и сотрудников ведомства, проходящих реабилитацию в военном клиническом госпитале Ростова-на-Дону.

В концертную бригаду вошли ветеран СОБР подполковник полиции в отставке Виктор Шлемов, а также вокальная группа Тюменской областной патриотической организации ветеранов «От Афгана до Чечни».