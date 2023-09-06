06.09.2023
В Челябинске озеленяют реконструируемую улицу Агалакова
06.09.2023
Бывшую баню на Монакова в Челябинске рекомендовали включить к госреестр памятников истории и культуры РФ
06.09.2023
В Челябинске началась подготовка к разработке проекта строительства дороги по улице Клайна
06.09.2023
Перевозчики Челябинской агломерации ответят за несовершенства в работе транспорта рублем
06.09.2023
Показ мод на Кировке
06.09.2023
Врач из Озерска, которого в ЧОКБ будили во время операции на мозге, уверенно идет на поправку
Бывшую баню на Монакова в Челябинске рекомендовали включить к госреестр памятников истории и культуры РФ
30.08.2023
На могильнике в Варненском районе обнаружили свежую распашку
12.08.2023
Два старинных здания на Кировке предлагается включить в госреестр памятников истории и культуры
05.08.2023
Жилой дом облисполкома на площади Революции в Челябинске частично оштукатурен
22.05.2023
Все еще закрытую для туристов Игнатьевскую пещеру постоянно пытаются «взять штурмом»
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023