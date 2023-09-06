Бывшую баню на Монакова в Челябинске рекомендовали включить к госреестр памятников истории и культуры РФ

Здание бывшей бани на улице Монакова, 39 в Челябинске рекомендовали включить в госреестр памятников истории и культуры Российской Федерации с категорией «Объект культурного наследия местного значения».

Таков итог государственной историко-культурной экспертизы, которая – с положительным заключением – поступила в госкомитет охраны ОКН Челябинской области.

Здание, которое было исследовано ведущим научным сотрудником Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства (Москва) Евгенией Конышевой, расположено на территории бывшего переселенческого пункта и находится в непосредственной близости от других его сохранившихся объектов.

«Это двухэтажное каменное здание, построено в 1911-1912 годы, в период наибольшего расцвета Челябинского переселенческого пункта, который пришелся на 1910–1914 годы. Выстроено в довольно характерном для начала XX века стиле эклектики с преобладанием стиля модерн. Имеет богатое архитектурно-декоративное решение, которое мало соответствует зданию обычной бани, поэтому есть предположение, что оно было построено по индивидуальному проекту, а проект приписывают гражданскому архитектору А.А. Федорову, который в то время занимал пост инженера Западного района передвижения переселенцев», - цитирует эксперта госкомитет охраны ОКН Челябинской области.

Аркадий Андреевич Федоров начинал карьеру в Челябинске со службы на Самаро-Златоустовской железной дороге. С 1910-го по апрель 1914 года являлся инженером Западного района передвижения переселенцев. Автор проектов особняка Данцигера – Высоцкого (1912), пассажа Яушевых (1913). С 1914 года – городской архитектор Екатеринбурга.

В советское время здание продолжало использоваться как баня - вплоть до середины 1980-х годов. Затем было заброшено - до начала 2000-х, утратив часть стен, перекрытий и архитектурно-декоративные элементы. В середине 2000-х была проведена реконструкция бани с воссозданием облика исторического объекта, но с добавлением нового корпуса.

Эксперт пришла к выводу, что здание обладает исторической и архитектурной ценностью как источник информации об истории переселенческого движения в России на рубеже XIX – XX веков и является одним из редких сохранившихся до настоящего времени объектов застройки Челябинского переселенческого пункта.