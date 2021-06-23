Челябинск снова «поплыл»

После обильных дождевых осадков, выпавших в Челябинске 22 июня МБУ «ЭВИС» были начаты мероприятия по ликвидации мест образовавшихся подтоплений улично-дорожной сети. Откачка дождевых вод велась весь вечер, ночью и продолжается по настоящее время. В основном это участки, на которых отсутствуют сети ливневой канализации. Работы проводились тремя бригадами во всех районах города.



«Помимо откачки воды проводится очистка поверхности дождеприемных решёток от наноса веток, скошенной травы и бытового мусора, скопившихся после ливней. Магистральные сети дождевой канализации с большим объемом коллекторов сработали в рабочем режиме.», - сообщили в управлении дорожного хозяйства.

Напомним, ранее администрация Челябинска сообщала о новинке дорожного сезона 2021 - плавающие люки ливневой канализации.

По словам чиновников, эта технология позволяет четко регулировать высоту положения колодца по отношению к покрытию. Таким образом обустроены все сети ливневой канализации на Комсомольском проспекте.

Но город в очередной дождь снова «поплыл». И это происходит ежегодно. Ранее бывший градоначальник Евгений Тефтелев, который отбывает срок за взятку, объяснял это тем, что с потоками воды в ливневки попадает мусор, ветки, листья и они забиваются. Соответственно, снижается их пропускная способность.

Сейчас появилось «ливневое» ноу-хау. Но Челябинск по-прежнему во время дождей превращается в маленькую Венецию.